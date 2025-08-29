Desayuno buffet: ¿un lujo que los hoteles ya no se pueden permitir?

Durante años fue un sello del lujo hotelero, pero el desayuno buffet enfrenta crecientes cuestionamientos por el desperdicio de comida, el consumo excesivo y su impacto ambiental.

Pilas de panqueques, bandejas de pasteles, huevos revueltos en grandes recipientes, hileras interminables de frutas, embutidos y quesos.

Los buffets de desayuno en todo el mundo prometen abundancia y, a menudo, entregan exceso.

Pero detrás de ese atractivo se esconde una realidad más incómoda: el desperdicio de alimentos.

Según el Informe sobre Desperdicio de Alimentos 2024 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ese año se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de comida en el mundo, de las cuales el 28% provino del sector de los servicios.

Los desayunos buffet están entre los principales responsables, generando más del doble de desperdicio que las comidas a la carta: unos 300 gramos frente a 130 gramos por persona.

“Desperdiciar comida significa desperdiciar recursos como tierra, agua, energía y trabajo, y cuando esa comida termina en vertederos, emite gases de efecto invernadero que dañan al planeta y la biodiversidad”, explica Jocelyn Doyle, de la Sustainable Restaurant Association.

El problema del desperdicio

Para enfrentar este reto, algunas cadenas hoteleras han empezado a introducir cambios.

Scandic Hotels, en el norte de Europa, redujo el tamaño de pasteles y muffins, animando a los clientes a repetir. Ibis, con presencia en 70 países, utiliza platos más pequeños, mientras que Hilton Frankfurt sirve yogures y frutas en envases individuales.