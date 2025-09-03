Día Nacional del Vino: experiencias y descuentos para celebrar

El próximo 4 de septiembre Chile celebra el Día Nacional del Vino, una fecha que recuerda la primera vez que se mencionó la vid en la historia del país, cuando Pedro de Valdivia escribió en 1545 al rey Carlos V solicitando cepas para cultivar en estas tierras. Hoy, casi 500 años después, el vino chileno es patrimonio cultural, embajador en más de 150 mercados y uno de los principales motores de la identidad gastronómica nacional.

Para conmemorar esta tradición, distintas iniciativas invitan a celebrar a lo largo del país y también en Santiago y el Valle del Maipo con actividades, descuentos y experiencias en torno al vino. Además hay descuentos para aprovechar.

Hotel Almacruz: gastronomía, degustaciones y vinos con descuento

Ubicado en pleno casco histórico de la capital, el Hotel Almacruz abrirá sus puertas con una programación especial los días 4 y 5 de septiembre.

Bienvenida con vino: todos los huéspedes que realicen su check-in entre las 15:00 y las 17:00 horas serán recibidos con una copa de degustación de la viña Santa Cruz.

Menú de autor en Make Make: el restaurante del hotel, recientemente nominado en los Premios Fuego en la categoría Innovación Gastronómica, presentará un menú especial diseñado por el chef ejecutivo Luis Díaz, pensado para armonizar con una selección de vinos exclusivos. Estará disponible en almuerzos y cenas del 4 de septiembre, y en almuerzo el día 5.

Promoción en carta de vinos: durante ambas jornadas, todos los vinos tendrán un 20% de descuento.

“Invitamos a toda la comunidad a disfrutar y celebrar el Día Nacional del Vino con las diversas actividades que hemos preparado en honor a esta tradición que forma parte de nuestra identidad cultural y gastronómica”, señaló Claudio Villarroel, gerente de Ventas y Marketing del Grupo Almacruz.

La Vinoteca: descuentos, juegos y premios para los amantes del vino

Por su parte, La Vinoteca también se suma a la celebración con actividades especiales en todas sus tiendas el jueves 4 de septiembre.

40% de descuento en toda su selección de vinos.

Ruleta del Vino , con premios como visitas a viñas, copas, sacacorchos y botellas.

Adivina la Cepa, degustación a ciegas para identificar variedades como Carmenere, Cabernet Sauvignon o Pinot Noir, con la posibilidad de ganar premios ligados a la cepa descubierta.

“El vino chileno es parte de nuestra historia y de nuestra identidad cultural. Esta celebración no solo nos invita a brindar, sino también a valorar el trabajo de miles de personas que hacen posible que Chile sea un referente internacional en la vitivinicultura”, destacó Michelle Sarabia, Brand Manager de La Vinoteca.

Una fiesta para la identidad chilena

Con cerca de 124 mil hectáreas destinadas a viñedos, Chile es hoy el cuarto exportador mundial de vino, con envíos que superan los US $1.600 millones anuales. En este contexto, el Día Nacional del Vino no solo busca reconocer la calidad y diversidad de nuestras cepas, sino también destacar el rol del vino como parte fundamental de la cultura e identidad del país.