Mayan Bar: local de barrio y buena música en Providencia

Mayan Bar abrió en enero de 2025 en la calle Holanda, casi llegando a San Pio X, Providencia. Al llegar, uno puede ver su terraza con muchas mesas y plantas, que de noche se ilumina entre las cortinas de terciopelo, mientras suena una música bien de los 80’s y 90’s que te lleva a otro mundo. “La idea es sentirse como en casa”, cuenta uno de los socios. Él vivió en ese barrio y quería hacer de este espacio algo cercano, un lugar donde sentarse a escuchar una buena selección de música, con harto picoteo y buenos cócteles.

Hay una terraza interior y también un salón principal, donde está la barra, que está equipada con todo. El servicio es rápido y también recomiendan platos de la carta según el gusto del cliente. Hay una buena carta de vinos que va acorde con los platos de fondo que presentan para el almuerzo o la cena.

La coctelería, que pudimos conocer, está a cargo de Vanessa Moraga. Muchos clásicos a buen precio y también coctelería de autor, en donde se destaca la simpleza de las mezclas, pero la inteligencia para que éstas encanten al cliente habitual. El cóctel que más sorprende personalmente es el Pimiento Martini a $6.900, que contiene gin, syrup de pimiento y vermut blanco. Se siente el pimentón y su especial dulzor.

Luego está el Huerto, que tiene tequila y ají verde, un cóctel bien gastronómico, con un poco de picor, que funciona como un buen aperitivo para empezar una mesa. Es fresco y puede ser que no te des cuenta cuando ya se te acabó y debas pedir otro. También tiene un valor de $6.900.

Nos mostraron dos spritz: uno es el Spritz de Primavera, que contiene Aperol, espumante, syrup de frambuesa y limón. Bien fresco, se nota el amargor del Aperol y también esa efervescencia de un buen spritz en una linda copa. Y el Fresco Spritz, que contiene vodka, espumante, cordial de manzana, limoncello y soda. Bien armado, fresco, tiene un dulzor equilibrado y buen nivel de alcohol. Ambos por $6.900.

En general, los cócteles van de los $4.900 a los $8.500 y también tienen mocktelería por si quieres disfrutar de algo sin alcohol.

Mayan Bar es una propuesta sin pretensiones que ha logrado un equilibrio entre calidad, precio y un espacio que te hace sentir en casa, con buena música y una gran conversación entre amigos.