El origen del pebre y sus beneficios para la salud

En el corazón de las celebraciones de Fiestas Patrias, el pebre es uno de los acompañamientos más tradicionales y queridos por los chilenos. Esta salsa criolla, que combina ingredientes frescos y sabrosos, no solo aporta sabor a nuestras comidas, sino también una serie de beneficios nutricionales que vale la pena destacar.

Origen del pebre

El pebre es uno de los acompañamientos más representativos de la cocina chilena, pero su origen es mestizo y tiene raíces tanto europeas como indígenas.

La palabra pebre proviene del catalán “pebre”, que significa pimienta. Este término llegó a Chile a través de los colonizadores españoles y, con el tiempo, pasó a nombrar esta salsa local.

Los conquistadores españoles introdujeron ingredientes como el cilantro, el ajo y la cebolla, además de la costumbre de preparar salsas para acompañar las comidas. En la península ibérica existían preparaciones similares, como el mojo en Canarias o algunas salsas catalanas y aragonesas.

El ají, base del sabor picante en el pebre, es originario de América y fue un aporte clave de los pueblos indígenas al plato. De hecho, antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios ya consumían ají molido o mezclado con hierbas en diferentes preparaciones.

En el siglo XIX, el pebre comenzó a mencionarse en crónicas y libros de cocina como acompañamiento habitual del pan, las carnes y las empanadas. Con el tiempo, se transformó en un símbolo de la mesa chilena, con variaciones según la región: más ají en el norte, más cilantro en el centro, y versiones con merkén en el sur.

Aporte nutricional

Janet Cossio, académica de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, explica que “el pebre tradicional se elabora con tomate, cebolla, cilantro, ají verde, aceite, jugo de limón y sal. Cada uno de estos ingredientes aporta sustancias saludables para cuidar la salud”.

La nutricionista detalla cada aporte:

Cebolla: Rica en antioxidantes como la quercetina, compuestos azufrados y flavonoides, que ayudan a retrasar el daño celular y tienen propiedades antiinflamatorias. También contiene vitamina C y fibra.

Rica en antioxidantes como la quercetina, compuestos azufrados y flavonoides, que ayudan a retrasar el daño celular y tienen propiedades antiinflamatorias. También contiene vitamina C y fibra. Tomate: Fuente de licopeno, un potente antioxidante asociado a la protección cardiovascular y prevención de ciertos tipos de cáncer. Además, aporta vitamina C, A, potasio y es bajo en calorías.

Fuente de licopeno, un potente antioxidante asociado a la protección cardiovascular y prevención de ciertos tipos de cáncer. Además, aporta vitamina C, A, potasio y es bajo en calorías. Cilantro: Hierba aromática que entrega vitaminas A, C, K y del complejo B. “Es importante consumirlo fresco y bien lavado para evitar riesgos a la salud”, advierte la académica.

Hierba aromática que entrega vitaminas A, C, K y del complejo B. “Es importante consumirlo fresco y bien lavado para evitar riesgos a la salud”, advierte la académica. Limón: Muy rico en vitamina C, fortalece el sistema inmunológico y mejora la absorción de hierro.

Muy rico en vitamina C, fortalece el sistema inmunológico y mejora la absorción de hierro. Ají verde: Contiene capsaicina, con propiedades antiinflamatorias, además de vitaminas A y C.

Contiene capsaicina, con propiedades antiinflamatorias, además de vitaminas A y C. Aceite: Aporta ácidos grasos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo.

“El consumo de alimentos ricos en compuestos antioxidantes puede prevenir muchas enfermedades y promover la buena salud, junto a la fibra que mejora el control de los niveles de glucosa en sangre y colesterol”, agrega Cossio.

¿Es el pebre un alimento funcional?

Sí. Según la experta, “el pebre puede considerarse un alimento funcional y saludable dentro de una dieta equilibrada, ya que sus ingredientes ejercen beneficios nutricionales y funciones en el organismo. Son una defensa contra radicales libres, evitando el envejecimiento y daño celular”.

La académica explica que “el pebre tradicional es recomendable para todo tipo de personas”. Sin embargo, hay algunas precauciones:

Hipertensos: Evitar el exceso de sal.

Evitar el exceso de sal. Diabéticos: Preferir su consumo en ensaladas o carnes magras, evitando acompañarlo con pan.

Errores comunes al prepararlo

Uno de los principales errores es someter los ingredientes a altas temperaturas, lo que puede destruir la vitamina C y parte de los antioxidantes. “También se pierden si se deja más de dos días refrigerado, por lo que lo ideal es preparar y servir de inmediato”, recomienda la académica.

Además del pebre, existen otras preparaciones tradicionales que pueden acompañar las comidas de forma saludable, dice Cossio:

Salsa verde: Perejil, ajo, aceite, limón y sal.

Perejil, ajo, aceite, limón y sal. Chancho en piedra: Tomate, cebolla, limón, sal y aceite, todo molido.

Tomate, cebolla, limón, sal y aceite, todo molido. Salsa de ají y dip de yogur natural con merkén.

“Estas salsas, junto con el pebre, permiten disfrutar de las Fiestas Patrias con sabor y salud, acompañando carnes, ensaladas y momentos de alegría familiar, juegos, bailes y caminatas”, sostiene la académica de la UNAB.