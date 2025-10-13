Florentinas: almendras, caramelo y chocolate en perfecta armonía

Crujientes, elegantes y con una historia que se remonta a la repostería clásica europea, las florentinas son un ícono de la pastelería fina que conquista por su delicadeza y su equilibrio entre dulzura y textura. De origen francés —aunque inspiradas en los sabores tradicionales de Italia—, estas galletas se elaboran con una mezcla de almendras laminadas, miel, caramelo y frutas confitadas, recubiertas en una de sus caras con chocolate.

Son dulces intensos, ligeramente tostados y caramelizados, con un contraste entre el crujiente de las almendras y la suavidad del chocolate, con un resultado fino y sofisticado. Se sirven comúnmente con el café o el té, o como parte de una bandeja de petit fours o galletas gourmet.

Características principales:

Base: se prepara con una mezcla de almendras laminadas (a veces avellanas o nueces), miel, azúcar y mantequilla que se hornea hasta que carameliza.

se prepara con una mezcla de (a veces avellanas o nueces), que se hornea hasta que carameliza. Textura: quedan crujientes y finas , con un brillo dorado por el caramelo natural del azúcar y la miel.

quedan , con un brillo dorado por el caramelo natural del azúcar y la miel. Cobertura: cuando se enfrían, se les añade una capa de chocolate derretido por debajo (negro, con leche o blanco), que se deja solidificar.

cuando se enfrían, se les añade una por debajo (negro, con leche o blanco), que se deja solidificar. Forma: suelen ser discos delgados o irregulares, aunque en pastelerías se presentan a veces en porciones cuadradas o rectangulares.

Nuevo lanzamiento

Siguiendo esa tradición centenaria, Varsovienne acaba de lanzar sus nuevas Florentinas. Estas delicadas creaciones combinan almendras tostadas, caramelo crocante y chocolate Semi Bitter 48% Cacao, en una fusión de sabores y texturas que busca entregar una experiencia refinada, pensada para quienes disfrutan de los pequeños placeres con un toque de sofisticación.

El nuevo formato de 300 gramos, que incluye 18 florentinas, llega en un empaque metálico totalmente reciclable y reutilizable, diseñado para preservar la frescura del producto y, al mismo tiempo, convertirse en un objeto práctico y sustentable. Con ello, la marca reafirma su compromiso no solo con la excelencia, sino también con el cuidado del medioambiente.

“Las nuevas Florentinas Varsovienne representan mucho más que un producto: son la materialización de nuestra filosofía, donde tradición, innovación y arte se encuentran para entregar un resultado único”, destacan desde la chocolatería.

Este lanzamiento, parte del portafolio 2025 de la marca, busca sorprender con nuevas propuestas que celebran la elegancia de lo artesanal.