Por qué el precio de la carne alcanzó un récord histórico mientras el azúcar y los lácteos bajaron

El precio mundial de la carne marcó un récord histórico en septiembre en medio de una menor oferta del producto y una alta demanda.

El Índice de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que mide la variación mensual de los precios internacionales de una canasta que incluye cinco tipos de productos alimenticios, arrojó que la carne ha subido casi un 10% en lo que va del año.

La categoría carne, que incluye productos de res, cerdo, ave y cordero, promedió en agosto casi 128 puntos, marcando un máximo histórico desde que se creó el indicador hace tres décadas.

El precio subió especialmente en la carne de bovino y ovino, mientras que las cotizaciones de la carne de cerdo y de aves de corral se mantuvieron prácticamente estables.

Este récord refleja una combinación entre la escasez de carne para la exportación en varios de los principales países productores y una demanda mundial sostenida de las importaciones, le dice Monika Tothova, economista senior de la FAO, a BBC Mundo.

“Los brotes de enfermedades animales y las persistentes tensiones e incertidumbres sobre el rumbo de las políticas comerciales” son, según la experta, factores que le han dado un mayor impulso al aumento de los precios.

Y para protegerse de los vaivenes del mercado, algunos importadores han estado acumulando carne, como una forma de adelantarse a posibles perturbaciones comerciales.

Desde el punto de vista climático, la sequía y otros fenómenos meteorológicos extremos se han extendido afectando toda la cadena de producción.

La escalada en el precio de la carne de res

El precio de la carne de res no solo ha subido por la falta de suministros en países como Brasil y Estados Unidos, sino también, por otros factores como el elevado costo del alimento para el ganado, la energía, la mano de obra y el transporte.