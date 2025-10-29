Entre el misterio y las copas: vive una experiencia única de Halloween en torno al vino

Halloween se ha transformado en una de las celebraciones más esperadas de octubre, y en Chile también gana terreno entre quienes buscan experiencias distintas y llenas de misterio.

Por eso Viña Concha y Toro busca sorprender con una propuesta que une tradición, vino y leyenda: una versión especial del Tour Nocturno de Casillero del Diablo, ambientada especialmente para estas fechas. Bajo el nombre de “Hallowine”, esta actividad invita a disfrutar de una noche de vino, gastronomía y suspenso en el entorno histórico de Pirque, donde nació uno de los mitos más famosos del vino chileno.

Cada noche los visitantes podrán recorrer el corazón de la Viña Concha y Toro, donde tradición y fantasía se entrelazan bajo la atmósfera más enigmática del año. En esta edición especial, el recorrido nocturno ofrecerá una puesta en escena única, con una entretenida experiencia que incluye, entre muchas sorpresas, una degustación de Casillero del Diablo, además de una cena de tres tiempos maridada con las distintas variedades de la marca, convirtiendo esta actividad en un encuentro imperdible para quienes buscan una celebración distinta y misteriosa.

“Qué mejor lugar para celebrar Halloween que en la misteriosa, centenaria y legendaria bodega donde nace el rumor de Casillero del Diablo. Nos sentimos felices de poder ofrecer una experiencia que estamos seguros de que será inolvidable para quienes la vivan”, afirma Javier Brzovic, jefe de Comunicaciones de Casillero del Diablo.

Disponible los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. Para más información y adquirir las entradas para esta experiencia, ingresa aquí. Los cupos son limitados para las tres fechas, por lo que se recomienda reservar con anticipación.