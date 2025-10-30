Halloween gourmet: sabores misteriosos para disfrutar la noche más aterradora del año

La noche de Halloween ya no se trata solo de disfraces y sustos. En el mundo gastronómico, esta fecha se ha convertido en una vitrina de innovación sensorial, donde el sabor, el diseño y la experiencia convergen para conquistar a grandes y chicos.

Este 2025, el mercado chileno sorprende con una ola de productos temáticos, dulces literarios, cafés encantados y snacks conscientes que redefinen la manera de disfrutar la noche más esperada del año.

Incluso Mondelez International propone un enfoque diferente para disfrutar de los dulces con su tendencia global “Mindful Snacking”, que promueve un consumo consciente, equilibrado y placentero.

“Halloween es una fecha para disfrutar, no para sentir culpa, y el Mindful Snacking nos enseña a hacerlo con atención plena”, señala Silvia Sáenz, nutricionista de Mondelez.

La idea es saborear con los cinco sentidos, elegir los snacks favoritos y reconocer las señales de saciedad. Así, el “dulce o travesura” se transforma en una oportunidad para fomentar hábitos saludables y bienestar familiar.

Dulzura con historia: Varsovienne revive los clásicos del terror

La chocolatería Varsovienne lanza su colección “All Hallows’ Eve: Crónicas de Terror”, una edición limitada que rinde homenaje a las grandes obras literarias del miedo.

Cada empaque cuenta una historia —Drácula, Frankenstein, El Esqueleto Errante y El Fantasma Victoriano— transformando los bombones y macizos en una experiencia sensorial y narrativa.

Desde los $6.990, esta colección celebra el arte del misterio y el encanto de las leyendas, invitando a redescubrir el chocolate como un objeto de placer y de colección.

La Fête Chocolat: elegancia y sabor en su edición “La Nuit du Chocolat”

Otra propuesta que promete conquistar los paladares es la edición especial “La Nuit du Chocolat” de La Fête, disponible de Arica a Punta Arenas.

Esta colección combina maíz crocante confitado con doble cobertura de chocolate y las clásicas calugas de leche, en un empaque temático diseñado para la ocasión.

La marca reafirma su liderazgo en el segmento de la chocolatería fina, proponiendo un Halloween sofisticado, familiar y lleno de texturas irresistibles, con despacho express y retiro en tienda.

El hambre no duerme: Pronto Copec y sus “Combos Vampiro”

Para quienes celebran de noche, Pronto Copec mantiene su reinado entre los noctámbulos con sus “Combos Vampiro”, disponibles desde las 23:00 hasta las 06:00.

Con opciones como el Combo Drácula (hamburguesa simple, papas y bebida refill) o el Combo Misterio (hamburguesa doble con bebida sorpresa), la cadena convierte el hambre nocturna en una experiencia divertida y temática.

Una propuesta que mezcla conveniencia, sabor y espíritu festivo, ideal para quienes celebran Halloween fuera de casa o después de una larga jornada de sustos.

Dunkin’ Donuts: la ruta del miedo y el café más escalofriante del año

Este año, Dunkin’ Donuts se une a la fiesta con su “Ghost Iced Latte”, una bebida fría que promete ser “más que un café, una experiencia terroríficamente deliciosa”.

La marca también lanza su Combo del Miedo, que incluye una Fanta Misterio y una Caja de 12 donuts temáticas, en tonos naranjos, violetas y negros que evocan el espíritu de la temporada.

Pero la experiencia no termina ahí: Dunkin’ Ruta del Miedo invita a vivir el Halloween de forma itinerante, con pintacaritas, actividades familiares y premios en distintas tiendas del país. Con días y horarios publicados en sus redes, la marca convierte el café de la tarde en una verdadera aventura urbana de sabor y diversión.

Porque Halloween 2025 llega con una propuesta más diversa y consciente. Desde chocolates literarios hasta snacks saludables y menús nocturnos, las marcas apuestan por convertir el consumo en una experiencia completa, donde el placer se combina con la historia, la salud y la creatividad.