Halloween inspira a la pastelería chilena: trucos y creatividad para emprendedores y hacer en casa

Halloween ya no se trata solo de disfraces y dulces. Hoy es una fecha clave para la industria gastronómica y, en especial, para los emprendedores de la pastelería que buscan innovar. Más allá de los disfraces y las calabazas, la cocina se convierte en el centro de la celebración. Este año, la tendencia apunta a preparaciones temáticas, saludables y con sentido creativo, ideales tanto para compartir en familia como para potenciar emprendimientos gastronómicos.

“Halloween es una fecha en la que todo está permitido. Puedes equivocarte y transformar ese error en algo llamativo y comestible”, afirma Irma Barrera, chef pastelera chilena radicada en Estados Unidos y una de las autoras de La Profecía del Pastel Embrujado, un recetario que combina recetas originales con consejos de decoración y storytelling para emprendedores reposteros.

Impulsado por Soprole Food Professionals, este recetario busca que cada preparación se transforme en una experiencia memorable que sorprenda a los clientes y aumente las ventas. La iniciativa entrega recursos concretos para aprovechar al máximo las fechas temáticas, diferenciar la oferta y fidelizar consumidores, combinando creatividad con productos profesionales de alta calidad.

La marca también ofrece kits imprimibles, contenido para redes sociales y recetarios descargables que facilitan la implementación de ideas innovadoras. Así, los emprendedores pueden diseñar experiencias que cautiven a los clientes y traduzcan la creatividad en resultados económicos reales. Aprovechar cada festividad, desde Halloween hasta Navidad o Fiestas Patrias, se vuelve una oportunidad para fortalecer la propuesta de valor y destacar en un mercado cada vez más competitivo.

Dulces con historia

La pastelería temática se consolida como una forma de arte que transforma el acto de comer en una experiencia. La mezcla de estética, sabor y narrativa convierte cada postre en un momento que los clientes recuerdan y comparten. Según Barrera, “la pastelería temática es un desafío creativo. Te permite explorar nuevas ideas, combinar técnicas y transformar incluso un error en un detalle único y divertido”.

Halloween, en ese sentido, es el escenario perfecto para experimentar con diseños, colores y técnicas que reflejen la identidad del emprendimiento. La chef recomienda involucrar a los clientes en el proceso y dejar volar la imaginación: “Si quieres destacar, crea productos con decoraciones únicas. Los clientes siempre valoran lo diferente, lo creativo y lo que transmite una experiencia. Más que un producto, un postre o un pastel son precisamente eso: una experiencia que debe emocionar y quedar en la memoria”.

La Profecía del Pastel Embrujado, creada junto a la chef Mimí Mayol, va más allá de las recetas. Incluye consejos sobre montaje visual y narración, además de preparaciones como pumpkin pies o shortbread cookies con forma de dedos, acompañadas de breves historias que refuerzan la experiencia sensorial y emocional. Para los emprendedores, esto representa una oportunidad de generar vínculos más sólidos con los clientes a través de la originalidad y la sorpresa.

A su vez Irma Barrera recuerda que “los productos temáticos permiten marcar la diferencia y dar a los clientes algo que los haga sentir especiales. Cada creación puede convertirse en un momento feliz. Mi invitación es a pensar en la pastelería no solo como un oficio, sino como un arte capaz de transformar una celebración en algo inolvidable”.

El juego en la cocina e incluir super alimentos

Mondelez también se suma al movimiento “hazlo tú mismo” con su serie de recetas espeluznantes con Oreo, entre ellas las Murcitrufas Pops: trufas de chocolate con alas hechas de galleta, perfectas para compartir en fiestas o vender como postre individual.

Con pocos ingredientes y gran impacto visual, esta receta demuestra que la creatividad es la mejor herramienta en la cocina, tanto para sorprender a los niños como para crear contenido atractivo en redes.

Por su parte, también se invita a incluir en las preparaciones superalimentos. Con su alto contenido de fibra, omega-3 y antioxidantes, la chía se convierte en el ingrediente secreto de este Halloween. Según Carolina Chica, nutricionista de Benexia, incorporar chía en recetas temáticas permite mantener el espíritu festivo sin renunciar a la salud.

“La clave de estas celebraciones es evitar que los niños consuman excesos de azúcares, colorantes y saborizantes artificiales, que se encuentran generalmente en los dulces comerciales, y en lugar de ellos, ofrecer recetas caseras y deliciosas que incorporen la chía, como batidos, galletas o postres”, afirma.

Entre las recetas más populares están los “Deditos de bruja” (galletitas integrales con almendras como uñas) y los “Ojos Helados de Chía y Fruta”, un snack divertido y natural que combina yogur, plátano y arándanos. O simplemente decorar frutas para darle un toque entretenido y sabroso.

Estas opciones demuestran que Halloween puede ser igual de aterrador… pero mucho más saludable. Y es que cada vez más familias buscan opciones que mantengan la tradicional búsqueda de golosinas de la “Noche de Brujas”, sin descuidar la salud de los más pequeños.