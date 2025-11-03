Día Mundial del Sándwich: Chile celebra con sabor, descuentos y creatividad en casa

Cada 3 de noviembre, el mundo celebra al protagonista de innumerables almuerzos rápidos, colaciones improvisadas y desayunos sabrosos: el sándwich, ese invento tan simple como genial que combina practicidad y sabor en cada mordida.

Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando John Montagu, IV Conde de Sandwich, un apasionado de las cartas, pidió a su sirviente un trozo de carne entre dos rebanadas de pan para no interrumpir su juego ni ensuciarse las manos. Sin saberlo, dio origen a uno de los alimentos más populares del planeta.

Desde entonces, el sándwich ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de la gastronomía global, con miles de versiones adaptadas a las tradiciones de cada país. En Chile, ocupa un lugar especial en el corazón —y el menú— de los comensales: del clásico chacarero y el barros luco, hasta el lomito italiano o las versiones gourmet que surgen en cafés y sangucherías.

Este 2025, la celebración del Día Mundial del Sándwich llega con una combinación irresistible de sabores, descuentos y creatividad, tanto fuera como dentro de casa.

Celebra con descuentos de hasta 50 % en todo Chile

La plataforma Uber Eats se suma al festejo con una promoción especial: descuentos de hasta un 50 % en restaurantes seleccionados de todo el país, válidos durante todo el 3 de noviembre. Las rebajas se aplican automáticamente al hacer pedidos en la app, e incluyen una amplia variedad de locales y preparaciones que rinden homenaje al clásico nacional: el churrasco.

Algunas de las promociones más destacadas incluyen:

Arica: La Picada de Da Vinci, 50 % en Churrasco Papa.

Iquique: Churraquería Santa Cruz, 2×1 en Churrasco Pichanguero con papas.

La Serena: La Barra Grilled Chicken y La Barra de La Serena, con 50 % y 2×1 en versiones del Churrasco Italiano.

Valparaíso: Mega Sandwich (Recreo) y Mr Wo con 2×1 y 50 %, mientras Sandwichería Churraskon lanza un 2×1 en Lomito Grande.

Santiago: Antigua Fuente (30 % en Chacarero Ají), Donde el Pelao (50 % en Churrasco Italiano), El Mastique (50 % en Churrasco Completo), Las Vegas Chile (50 % en dos churrascos seleccionados), LomiTown (50 % en dos Churrascos Vacuno) y Churrasco Planet (50 % en dos churrascos a elección).

Concepción: Chorrillanas y Pichangas ofrece 2×1 en Papas Fritas Churrasco envasado.

Con esta campaña, Uber Eats busca celebrar uno de los productos más pedidos en la plataforma y, al mismo tiempo, apoyar a los restaurantes locales en una jornada de alto consumo.

Disfruta el Día del Sándwich en casa

Para quienes prefieren celebrar desde la comodidad del hogar, la marca Mademsa propone rendir homenaje al sándwich con cuatro ideas simples y sabrosas, ideales para preparar con su sandwichera modelo MSG20, que combina diseño y practicidad con una potencia de 750 W y placas antiadherentes que garantizan un calentamiento uniforme.

Las recetas sugeridas por la marca son:

Sándwich mediterráneo caliente: pan pita, mozzarella, tomates secos y espinaca fresca.

pan pita, mozzarella, tomates secos y espinaca fresca. Sándwich de pollo al pesto: pollo cocido, pesto y pan integral, ideal para un almuerzo rápido.

pollo cocido, pesto y pan integral, ideal para un almuerzo rápido. Sándwich veggie de hummus y palta: una opción ligera y fresca con pepino y rúcula.

una opción ligera y fresca con pepino y rúcula. Sándwich dulce de plátano y miel: una versión golosa para desayunos o meriendas.

La idea es descubrir nuevas combinaciones y demuestra que disfrutar de un buen sándwich solo requiere creatividad, ganas y unos pocos minutos.

Porque el Día Mundial del Sándwich no solo recuerda un invento culinario ingenioso, sino también la forma en que la comida puede unir culturas y generaciones. En Chile, donde el pan es parte esencial de la vida diaria, esta fecha se convierte en una oportunidad perfecta para celebrar los sabores locales y la versatilidad de esta preparación universal.