Encuesta MUV 2025 muestra una mayor presencia y profesionalización de las mujeres en el vino chileno

La Asociación de Mujeres del Vino de Chile (MUV Chile) dio a conocer los resultados de la Encuesta MUV 2025, un estudio que en su cuarta edición ofrece una radiografía diversa y actual sobre la realidad de las mujeres que integran el mundo del vino a lo largo del país.

El informe, elaborado por el Comité de Estudios e Investigación de la asociación, fue presentado en el Museo Histórico Nacional en Santiago, y posteriormente en el Campus San Miguel de la Universidad Católica del Maule en Talca, para dar eco en regiones. El estudio recogió la voz de 302 mujeres de distintas edades, zonas y trayectorias profesionales, constituyendo una referencia clave para comprender los avances, percepciones y desafíos que hoy enfrenta el talento femenino en el sector vitivinícola chileno.

La encuesta muestra una mayor profesionalización y presencia femenina en diferentes ámbitos de la industria. El 56%de las participantes cuenta con estudios universitarios y el 45% con certificaciones o especializaciones, destacando principalmente en las áreas de Comercial y Ventas (38%), Producción Vitivinícola (31%), Comunicación (26%) y Turismo y Viajes (26%).

Asimismo, el 75% de las encuestadas trabaja activamente y el 35% lidera su propia empresa, reflejando el fuerte espíritu emprendedor que caracteriza a muchas de ellas.

Sin embargo, persisten brechas relevantes: solo el 5,9% participa en áreas de Investigación y Desarrollo, y apenas el 3,1% ocupa cargos de Dirección Ejecutiva o Presidencia.

Aunque el 43% percibe una mejora en su situación laboral, un 49% declara haber visto aumentada su carga de trabajo, mientras que solo un 24% reporta incremento en sus ingresos. Estas cifras evidencian la necesidad de seguir avanzando en equidad, visibilidad y oportunidades reales de liderazgo femenino dentro de la industria.

“La cuarta edición de nuestra encuesta nos permite comprender mejor el presente de las mujeres del vino: quiénes somos, cómo estamos y qué desafíos compartimos. Pero más que eso, no solo nos entrega datos: nos muestra un camino”, destacó Cristina Álvarez, presidenta de MUV Chile e integrante del Comité de Estudios e Investigación.

“Refleja cómo las mujeres del vino podemos construir unidas un cambio cultural dentro de la industria, propiciando más oportunidades de liderazgo, formación y presencia en todos los territorios. Es una invitación a transformar la participación, fortalecer nuestros espacios y aportar colectivamente al desarrollo del vino chileno”, agregó.

Los resultados retratan un escenario dual: por un lado, un avance sostenido en emprendimiento y participación, y por otro, desigualdades salariales y sobrecarga laboral. Un panorama que las participantes califican como “desafiante”, pero también como una oportunidad de cambio.

Ambas instancias de presentación contaron con la participación de destacados exponentes del ámbito vitivinícola y académico. En Santiago intervinieron Mai Nie Chang, socia de MUV Chile, consejera de Hay Mujeres y cofundadora de Viña Buena Esperanza; junto a Mariano Fernández, diplomático, exministro de Relaciones Exteriores y reconocido impulsor del vino chileno.

En Talca, participaron Irina Díaz, ingeniera agrónoma de la UCM, asesora técnica y científica en patrimonio vitivinícola chileno, y Mario Astudillo, sommelier asesor de la Municipalidad de San Javier e impulsor del proyecto San Javier, Capital del Vino Patrimonial y Ciudad Creativa de la Unesco.

La Encuesta MUV Chile 2025 se consolida como una herramienta de diagnóstico y compromiso que refleja no solo el presente de las mujeres del vino en Chile, sino también una visión de futuro: una industria más inclusiva, equitativa y consciente del valor de su diversidad.

El informe completo está disponible en www.mujeresdelvinochile.cl.