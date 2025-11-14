Chile brilla internacionalmente: restaurante obtiene tres galardones en los World Luxury Awards 2025

La alta cocina chilena vuelve a posicionarse en el mapa mundial. El restaurante Latin del Hotel Santiago Marriott obtuvo tres reconocimientos en los prestigiosos World Luxury Awards 2025, conocidos como los “Oscar del lujo” en el ámbito hotelero y gastronómico.

Esta distinción pone de relieve el trabajo del chef ejecutivo Sergio Ahumada y del chef de especialidad Roberto Vallejos, quienes han logrado combinar identidad chilena con técnica de alto nivel.

De hecho, Vallejos se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la nueva generación de cocineros chilenos. Originario de Temuco y formado en el CFT Santo Tomás, complementó sus estudios en el Basque Culinary Center y ha participado en importantes competencias gastronómicas, como el Bocuse d’Or, lo que evidencia su disciplina técnica y proyección internacional.

Una cocina chilena con sello global

Ubicado dentro del Hotel Santiago Marriott, en la comuna de Las Condes, el restaurante Latin se ha distinguido por una propuesta gastronómica que celebra los productos del país y los eleva a escenarios internacionales.

Vallejos lidera una propuesta culinaria que reivindica el producto chileno como protagonista absoluto. Su enfoque se basa en la trazabilidad, la temporalidad y el respeto por el territorio, donde se trabaja estrechamente con pequeños productores, pescadores y recolectores, con una vision donde la gastronomía de calidad comienza en el origen.

Su cocina combina técnica contemporánea con sensibilidad local. Platos como costilla Angus cocinada durante 48 horas a baja temperatura, espumas de vegetales, juegos con plancton marino y reinterpretaciones de sabores tradicionales muestran su interés por unir innovación y memoria gastronómica. Cada preparación busca contar una historia del país, celebrando la diversidad geográfica de Chile, desde los productos del sur profundo hasta los matices salinos del litoral.

En su más reciente edición, los World Luxury Awards otorgaron al restaurante Latin los siguientes galardones:

Best Food Styling / Presentation – Global Winner

Best Fine Dining Cuisine in South America

Best Luxury Hotel Restaurant in Chile

Estos reconocimientos refuerzan la posición de Chile como destino gastronómico emergente y validan el esfuerzo por una cocina de lujo que no pierde su conexión con el origen.

¿Qué significan los World Luxury Awards?

Los World Luxury Awards (WLA) son una competencia global que desde hace años premia a los líderes de la industria del lujo en numerosas categorías: hoteles, spas, resorts, restaurantes y servicios premium. Los ganadores se seleccionan mediante votación pública internacional de clientes y profesionales del sector.

Al adjudicarse tres galardones —incluyendo uno global—, Latin demuestra que su propuesta no solo es reconocida en Chile, sino que compite a nivel mundial con lo mejor del circuito gastronómico de lujo. Para el Hotel Santiago Marriott —que este año celebra sus 25 años de operación— este logro suma un hito relevante en su legado de excelencia.

“Este reconocimiento refleja la pasión y el compromiso de todo el equipo por hacer una cocina que hable de Chile con un lenguaje contemporáneo. Es un orgullo que nuestro trabajo sea valorado en un escenario internacional”, señaló el chef Roberto Vallejos tras conocer los premios.

Este enfoque se traduce en diseño de platos que rescatan insumos locales, reinterpretándolos con técnica y presentación de lujo. Más que una experiencia gastronómica tradicional, Latin ofrece un menú que conjuga historia, terroir y espectáculo visual, como lo evidenció el premio al mejor “food styling / presentation”.