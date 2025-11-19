Viña chilena es elegida como la mejor del mundo según Forbes

La bodega chilena lideró el ranking The World’s 50 Best Wineries 2025, elaborado por la revista Forbes, un reconocimiento que celebra su historia, patrimonio y compromiso con la preservación del legado vitivinícola de Sudamérica.

La prestigiosa publicación estadounidense —una de las más influyentes a nivel global— dio a conocer su listado anual que destaca a las bodegas más sobresalientes del planeta por su relevancia histórica, consistencia e innovación. En la edición 2025, Viña Santa Rita fue elegida como la mejor viña del mundo, superando a referentes como Penfolds – Magill Estate (Australia); Trapiche Winery, Zuccardi Valle de Uco y Bodega Lagarde (Argentina); Château Smith Haut Lafitte, Château d’Esclans y Champagne Billecart-Salmon (Francia); Dr. Loosen (Alemania); Stag’s Leap Wine Cellars (Estados Unidos) y Marqués de Murrieta (España), entre otras.

Un viaje por la historia del vino chileno

“Forbes” destaca: “A solo 45 minutos de Santiago, Viña Santa Rita sumerge a los visitantes en la tradición vitivinícola chilena. Fundada en 1880 y con orígenes que se remontan al siglo XVII, la propiedad alberga la legendaria Bodega de los 120 Patriotas —donde se refugiaron 120 soldados durante el proceso de independencia—, hoy homenajeada en la emblemática etiqueta 120”.

La revista también resalta la arquitectura y el valor patrimonial del lugar: “La casa principal, construida en 1883 y actual Hotel Casa Real, convive con una capilla neogótica y un parque centenario de 40 hectáreas. Declarada Monumento Histórico en 1972, la hacienda ofrece ocho tours regulares, bodegas históricas, experiencias gastronómicas en el Restaurante Doña Paula y en Café La Panadería, una tienda de vinos y el Museo Andino, con más de 3.000 piezas arqueológicas y etnográficas. Los visitantes pueden participar de degustaciones clásicas, catas verticales premium y maridajes que celebran la esencia del Valle del Maipo”.

Liderazgo chileno en la escena global

El reconocimiento consolida a Santa Rita en la cima de la vitivinicultura mundial y reafirma el posicionamiento de Chile como actor clave en la industria. Otras cuatro viñas nacionales también fueron incluidas en el ranking: Santa Carolina (#11), Viu Manent (#14), De Martino (#37) y VIK (#48), ubicando al país entre los de mayor presencia junto a Argentina, España, Francia y Australia.

Para elaborar el listado, Forbes evaluó variables como patrimonio y trayectoria, mentoría a nuevas generaciones de enólogos, innovación en técnicas enológicas y manejo de viñedos, sustentabilidad, experiencia enoturística, presencia global, consistencia de los vinos y desempeño en rankings internacionales.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo y refleja el trabajo de generaciones que han hecho de Santa Rita un referente del vino y la cultura en Sudamérica”, señaló Elena Carretero, Gerente de Asuntos Corporativos, Sustentabilidad y Turismo. “Es una distinción que celebra el legado, la identidad y la proyección de nuestro país”.

Fundada en 1880, Santa Rita ha consolidado una de las experiencias enoturísticas más completas del mundo, integrando viñedos y bodegas históricas, un hotel boutique, parque centenario, capilla neogótica, museo, restaurantes, tours temáticos y espacios culturales. Además, es hogar de Casa Real, su vino ícono, reconocido por Decanter como el primer Wine Legend de Sudamérica.

A lo largo de su trayectoria, la viña ha sido distinguida como una de las “Marcas de Vino Más Admiradas del Mundo” por Drinks International, “Winery of the Year” por Wine & Spirits, y como una de las “Mejores Viñas para Visitar en el Mundo” por World’s Best Vineyards.