“Juna-Chef”: el desafío gastronómico saludable que se podrá ver en vivo por YouTube

Con un formato muy similar al de los programas televisivos de competencia culinaria, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) realizará este viernes 28 de noviembre el desafío estudiantil de cocina saludable Juna-Chef, un hito que será transmitido en vivo desde la sede Duoc UC Padre Alonso de Ovalle, en pleno centro de Santiago.

El concurso, que comenzará a las 11.00 horas, pondrá a los equipos frente a una misión clara: diseñar y ejecutar una bandeja escolar creativa, nutritiva y factible de implementar en los comedores del país. La preparación ganadora será considerada como piloto para incorporarse al Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2026, que diariamente entrega cerca de 3.5 millones de raciones de alimentos en más de ocho mil escuelas y liceos del país a cerca de 1.5 estudiantes.

¿Dónde podrá verse el Juna-Chef?

La transmisión en vivo comenzará a las 11.00 AM del 28 de noviembre y podrá verse de forma gratuita en los canales de YouTube de Duoc UC y Junaeb. La señal abrirá la trastienda del Programa de Alimentación Escolar a la comunidad educativa, a las empresas que prestan el servicio, a funcionarios y direcciones regionales, y también a cualquier persona que quiera seguir el desafío en tiempo real.

Durante la jornada, las y los estudiantes cocinarán en estaciones donde deberán presentar un plato principal y sus acompañamientos usando ingredientes saludables, con énfasis en productos locales y en técnicas fáciles de replicar en los casinos escolares. El jurado, integrado por reconocidos chefs nacionales, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya; el Director Duoc UC Sede Alonso de Ovalle, Cristián Solís y el Docente de cocina, Enrique García, además de estudiantes del Consejo Consultivo de Junaeb, quienes evaluarán la presentación, el aporte nutricional, la creatividad y la posibilidad de llevar cada receta a los millones de raciones que se sirven a diario en el país.

Por último, desde la organización del hito encabezada por la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya, y representantes de Duoc UC, señalaron que la actividad Juna-Chef busca sumar a nuestra experiencia el talento de las y los estudiantes de educación técnico profesional, articulando academia, salud pública y cocina con identidad territorial. Cuando la escuela sirve comida que sabe a su territorio, las y los estudiantes comen mejor, aprenden más y la ciudadanía ve una política pública que escucha, respeta y cuida.