Reconocimiento histórico: cadena chilena es premiada entre las mejores pizzerías del mundo

Chile se abre un espacio en el mapa mundial de la gastronomía, y lo hace gracias a la pizza. Domani, la cadena chilena de pizza artesanal, fue reconocida por primera vez por la prestigiosa guía internacional 50 Top Pizza, posicionándose en el lugar 46 del ranking global de cadenas artesanales. Un logro histórico para la marca y para el país.

La ceremonia —considerada los “Oscar” de las pizzerías— se realizó en Londres, donde 50 Top Pizza reúne a expertos, inspectores anónimos y referentes de la gastronomía internacional para elegir a las mejores pizzerías en distintas categorías.

En su debut, Domani se convirtió en la primera cadena chilena en ser distinguida, cumpliendo los exigentes requisitos del listado: contar con al menos cinco locales, mantener estándares homogéneos de calidad, defender la artesanía en cada preparación y ofrecer una experiencia integral que represente la tradición pizzera.

Con locales en Manuel Montt, Las Condes, Tobalaba, Plaza Pedro de Valdivia y Barrio Italia, Domani no solo cumplió, sino que sorprendió. Su enfoque en la escuela napolitana —hornos Acunto traídos desde Italia, masa fermentada entre 24 y 48 horas y pizzaiolos formados en Nápoles— fue clave para obtener la distinción.

Un reconocimiento que consolida su trayectoria

Este nuevo logro se suma al ranking del año 2023, cuando Domani ingresó por primera vez al listado de las 50 mejores pizzerías de Latinoamérica, alcanzando el puesto número 20. Ahora, el reconocimiento global consolida su evolución y consistencia.

Según los organizadores del ranking, la evaluación no considera solo la pizza en sí, sino que el ambiente, servicio, propuesta de bebidas, técnica del pizzaiolo, coherencia del menú y calidad de los ingredientes.

Para Gunther Huper, socio fundador de la cadena, la noticia marca un antes y un después: “Este premio no solo celebra nuestras pizzas, sino también el espíritu con el que fundamos Domani, compartir una experiencia auténtica, entretenida, como en casa con amigos, son años de pasión y respeto por la tradición”.

Un proyecto que nació entre amigos y llegó al mundo

Domani comenzó en 2008 como el sueño de cinco amigos que querían replicar en Chile la verdadera pizza napolitana. Viajes, capacitación, aprendizaje y ensayo constante marcaron el camino.

Hoy, tras 16 años, Domani festeja su ingreso al ranking con activaciones durante todo el mes, reafirmando su apuesta por la pizza artesanal e instalando a Chile en la escena internacional del rubro.

Con este reconocimiento, Domani no solo celebra su consolidación como marca nacional, sino también el hecho de que la pizza artesanal chilena obtuvo, por primera vez, una visibilidad de escala mundial.