Redefiniendo el brunch como panorama dominical

El brunch moderno dejó hace rato de ser un simple buffet: hoy busca sorprender con productos artesanales, cocina en vivo, coctelería y ambientes cuidados. Ese espíritu es el que ha llevado al brunch dominical del W Santiago a convertirse en uno de los panoramas más comentados del fin de semana, con una propuesta que apunta a vivir una experiencia completa, más cercana a un restaurante contemporáneo que a un desayuno tardío.

El escenario es el restaurante NoSo, cuyo diseño moderno y urbano —sumado a una vista privilegiada de la ciudad— arma el tono desde el primer momento. Es un espacio vibrante, pensado tanto para familias como para grupos de amigos, parejas o quienes buscan un domingo distinto, más social, estético y gastronómico.

El recorrido comienza en un buffet amplio, variado y visualmente cuidado: frutas frescas, cereales y granolas, panes dulces y salados, bollería fina, yogures con toppings, charcutería, quesos, salmón ahumado y gravlax, además de una estación de ensaladas poco habitual en los brunch tradicionales.

Pero el sello de The Brunch está en su formato híbrido. A la experiencia del buffet se suma una carta signature ilimitada que reúne algunas de las preparaciones más solicitadas. Allí destacan diversas versiones de huevos benedictinos —desde el clásico hasta los más creativos con toques de cocina internacional—, las tostadas francesas rellenas, o sandwiches variados que incluyen uno estilo calzone napolitano abierto que rompe la lógica del brunch tradicional con una propuesta más cercana al almuerzo.

Esa combinación —buffet más platos a la carta ilimitados— es la que convierte al brunch del W en un formato atractivo para un público joven-adulto que busca variedad, ritmo, modernidad y un servicio que, debido a la alta demanda, puede volverse algo lento si es a la carta, pero donde lo relajado se ve en que gran parte es autoservicio.

La experiencia se complementa con café, té, jugos del Soda Bar con sabores infusionados, espumante y mimosas incluidas.

Lejos de la idea tradicional del brunch de hotel, The Brunch funciona como un panorama dominical completo, en un espacio para conversar, relajarse y socializar, en línea con la tendencia global que convierte el momento en un ritual urbano y no solo en una comida. El ambiente, el diseño, la variedad y la mezcla entre accesibilidad y sofisticación explican por qué se ha transformado en tendencia entre los santiaguinos.

Con precios de $32.900 para adultos y $15.900 para niños de 6 a 12 años, The Brunch se sirve los domingos de 10:00 a 14:00 horas en NoSo.