Chile hace historia en Latam 50 Best: Rodolfo Guzmán con premio ícono y 4 nuevos restaurantes entran

La gastronomía chilena vivió este martes uno de los momentos más significativos de su historia reciente durante la ceremonia de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Boragó —el emblemático proyecto de investigación culinaria liderado por Rodolfo Guzmán y Alejandra Tagle— se ubicó finalmente en el puesto N°6, consolidándose como el restaurante chileno mejor posicionado.

Pero la gran sorpresa llegó con uno de los reconocimientos más prestigiosos de la noche: el Icon Award 2025, otorgado a Guzmán, confirmándolo como una de las figuras más influyentes y visionarias de la gastronomía latinoamericana.

“Me siento honrado. Me gustaría transmitir un mensaje a las nuevas generaciones de cocineros: nunca hay que olvidar de dónde venimos. Los premios son muy lindos para todos nosotros y para Latinoamérica. Ojalá que los próximos 10, 20, 30, 40 y 50 años primen dos cosas que me han movido desde pequeño: el fair play y las fuerzas verdaderas que llevamos dentro, esas que son inherentes incluso al tiempo”, dijo Guzmán al recibir el galardón.

Luego agregó el que se transformaría en el mensaje mas poderos de la noche: “Realmente son todos ganadores. A veces los números no alcanzan a describir lo que uno lleva dentro. Nunca olviden en su interior esa fuerza que a pesar de lo difícil que puede ser una situación define incluso nuestra actitud”.

El reconocimiento da un espaldarazo internacional para una cocina profundamente conectada con el territorio, la biodiversidad y la identidad chilena.

Cuatro nuevas entradas chilenas al top 50

Por primera vez, cuatro restaurantes chilenos, todos ubicados en Santiago, debutaron en el ranking principal, reflejando la diversidad creativa y el sólido momento que vive la cocina local.

Los nuevos representantes chilenos del ranking (puestos 1–50):

N°14 – Casa Las Cujas

Ganador del Highest New Entry Award. Cocina de playa con identidad chilena y técnica contemporánea.

N°28 – Yumcha

Un proyecto que reinterpreta el dim sum desde Santiago con ingredientes locales.

N°31 – Demo Magnolia

Cocina creativa y de producto, liderada por Pedro Chavarría.

N°45 – Karai by Mitsuharu

La propuesta nikkei–chilena de Mitsuharu Tsumura junto al W Santiago, consolidando su impacto regional.

Aunque los cuatro se ubican en la capital, su presencia simboliza la maduración del país completo como destino culinario de relevancia continental. El dinamismo de Santiago aparece hoy a la altura de polos como Buenos Aires, Ciudad de México, Lima o São Paulo.

El gran ganador de la noche fue El Chato de Bogotá, Colombia

Chile se consolida como destino gastronómico

Con Guzmán nombrado chef ícono de Latinoamérica, cuatro nuevos ingresos en el top 50 y otras cuatro menciones en la lista ampliada (puestos 51–100), Chile celebra su mejor desempeño histórico en los 50 Best.

Lista 51–100: los chilenos destacados

N°57 – La Calma by Fredes

Cocina de mar del litoral central. Sube desde el puesto 62.

N°63 – Pulpería Santa Elvira

Cocina chilena moderna en barrio Matta. Baja del 57 al 63, pero mantiene presencia relevante.

N°95 – Demencia

El espacio irreverente y explosivo de Benjamín Nast.

N°100 – Fukasawa

Debut con su propuesta japonesa de identidad chilena.

Con estas menciones, Chile reúne nueve restaurantes entre los puestos 1 y 100, un récord histórico que confirma su posicionamiento como una de las escenas culinarias más dinámicas e influyentes de América Latina.