Premio Nacional de Innovación Alimentaria 2025: estos son los ganadores del año

En una masiva ceremonia realizada en la Casa Central de Inacap en Vitacura, el Premio Nacional de Innovación Alimentaria 2025 reconoció a las 50 iniciativas más destacadas del año. El encuentro reunió a autoridades, empresas, startups, investigadores y diversos actores del ecosistema de innovación, quienes celebraron además una década del Programa Estratégico Transforma Alimentos, impulsado por Corfo y desarrollado en alianza con Nutrisco.

Diez años de colaboración público-privada

Durante la actividad, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, destacó el rol estratégico que ha adquirido la industria alimentaria para Chile, tanto en exportaciones como en generación de empleo. Subrayó que el sector enfrenta crecientes exigencias internacionales en sostenibilidad, trazabilidad e innovación, lo que exige propuestas tecnológicas de alto estándar y una estrecha colaboración entre el mundo público y privado. En ese sentido, Transforma Alimentos —vigente a lo largo de distintas administraciones— refleja, señaló, “una visión de Estado que apuesta por un Chile más competitivo y con mayor valor agregado”.

La edición 2025 contó con el apoyo de Nestlé Research & Development, Foodtech Hub Latam, el Centro de Innovación Gastronómica de Inacap, la asociación AB Chile y ProChile, entre otros aliados institucionales que dan cuenta del dinamismo y diversidad del sector.

El nuevo Catálogo de Innovación Alimentaria de Chile

En el marco del evento se presentó la sexta versión del Catálogo de Innovación Alimentaria de Chile, una publicación digital gratuita que reúne los 50 productos y servicios destacados del año en cuatro categorías: Alimentos para una Vida Saludable, Agrifood-Tech, Sostenibilidad Alimentaria y Patrimonio Gastronómico.

Según Graciela Urrutia, gerente de Transforma Alimentos, el panorama 2025 demuestra un ecosistema robusto y en expansión: un 46% de las empresas proviene de regiones, casi la mitad está liderada por mujeres y un 90% corresponde a Mipymes. Desde su creación, el programa ha visibilizado 300 innovaciones y más de 230 empresas, muchas de las cuales han escalado a mercados nacionales e internacionales.

Los ganadores del Premio Nacional de Innovación Alimentaria 2025

Las 10 iniciativas finalistas participaron en un Elevator Pitch frente a un jurado especializado. Cada proyecto demostró impacto, escalabilidad y aporte al desarrollo alimentario del país. Los ganadores por categoría fueron:

Mycoseaweed – “Alimentos para una Vida Saludable”

Esta iniciativa destaca por el desarrollo de bioproductos bajos en impacto ambiental a partir de hongos y algas, ricos en fibra, proteínas y compuestos bioactivos. Su propuesta busca potenciar dietas saludables, especialmente en el ámbito plant-based y funcional. El jurado valoró su enfoque biotecnológico y su capacidad de crear ingredientes con beneficios concretos para la salud intestinal y el bienestar general.

Pewman Innovation – “Agrifood-Tech”

Ganadores en su categoría y también premiados por el público al mejor pitch, Pewman Innovation se ha posicionado como una de las startups agritech más prometedoras del país. Su plataforma basada en sensores de precisión e inteligencia artificial permite monitorear el estado del suelo y optimizar el uso de agua y nutrientes, una herramienta clave en un contexto de sequía estructural. La empresa fue reconocida por su aporte directo a la eficiencia agrícola y a una gestión hídrica más responsable.

Hidroponía Mallkivitor – “Sostenibilidad Alimentaria”

Con un modelo hidropónico modular y de bajo costo, Mallkivitor ofrece una solución escalable para producir hortalizas frescas durante todo el año, incluso en zonas con suelos degradados o escasez de agua. La iniciativa fue destacada por su impacto social y su potencial para fortalecer la seguridad alimentaria, especialmente entre pequeños productores y comunidades rurales que necesitan sistemas de cultivo más resilientes.

La Chupilca – “Patrimonio Gastronómico”

Este proyecto rescata una bebida tradicional del campo chileno y la reinterpreta con técnicas contemporáneas, ingredientes locales y una narrativa identitaria potente. La Chupilca representa un puente entre tradición y modernidad, impulsando la revalorización del patrimonio culinario nacional y abriendo nuevas posibilidades comerciales para la gastronomía con raíces campesinas.

Distinciones especiales

Además de los ganadores por categoría, el jurado entregó distinciones adicionales:

Refoods recibió el reconocimiento “Innovación con Sello de Escalabilidad Nutrisco” por su capacidad para crecer y expandirse hacia nuevos mercados con alimentos desarrollados a partir de ingredientes naturales y soluciones nutricionales.

Sinzero, pionera en vinos y espumantes desalcoholizados, obtuvo el sello “Innovación con Sello de Exportación ProChile” por su consolidación en mercados internacionales gracias a su tecnología que preserva sabor, aroma y complejidad.

La lista completa de las 50 innovaciones seleccionadas en el Catálogo de Innovación Alimentaria de Chile está disponible en su sitio oficial.