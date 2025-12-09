Cordero al palo chileno es elegido entre los 30 mejores platos del mundo en ranking de Taste Atlas

El cordero al palo chileno, una preparación emblemática del extremo austral del país, volvió a brillar en la escena gastronómica internacional tras ingresar al ranking de los mejores platos del mundo. La tradicional receta fue ubicada en el puesto 28 de la lista 2025/2026 elaborada por el sitio especializado Taste Atlas.

“Una técnica culinaria con una larga tradición en Chile y Argentina (especialmente en la Patagonia). El cordero se cocina lentamente durante varias horas a fuego de leña, mientras se baña en sus propios jugos y grasa, lo que da como resultado una carne jugosa y tierna, rodeada de una piel crujiente”, describió el portal culinario.

En la misma reseña, también se destacó que “durante la cocción, la carne suele enriquecerse con una mezcla de agua tibia, sal y ajo. El plato se encuentra en los menús de numerosos restaurantes de la región y se suele servir con pebre, un condimento chileno muy popular”.

El primer lugar del ranking quedó en manos de otra preparación latinoamericana: el vori-vori de Paraguay, una sopa espesa elaborada con bolas de harina de maíz y queso, que incorpora además pollo, verduras y hierbas. La pizza napolitana y el “tajarin al tartufo bianco”, ambos de Italia, completaron el podio en el segundo y tercer lugar.

La cocina chilena también destaca

Junto con el listado de platos, Taste Atlas reveló el ranking de las 100 mejores gastronomías del mundo por país. En esta categoría, Chile se ubicó en el puesto 32, superando a naciones con arraigada tradición culinaria como República Checa, Austria, Palestina, Egipto e Irán.

El top tres de las mejores cocinas del planeta lo lideraron Italia, Grecia y Perú, en ese orden.