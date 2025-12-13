Cambio en el delivery en Chile: usuarios mayores impulsan la mayor alza del servicio

La última Radiografía del Delivery en Chile revela un giro demográfico: los adultos de 45 a 66 años crecieron un 62% en uso de plataformas, superando por primera vez a los jóvenes y redefiniendo el mercado.

Según la reciente Radiografía del Delivery en Chile elaborada por la startup Justo, este grupo etario —que históricamente se mantenía rezagado en la adopción de plataformas— se convirtió en el que más creció durante 2025, con un aumento del 62% respecto del año anterior.

Su incorporación acelerada está reconfigurando la forma en que los restaurantes diseñan su oferta, los horarios con mayor demanda y la frecuencia con que los usuarios recurren a estos servicios.

Un hábito consolidado en la vida diaria

El informe detalla que este segmento integra el delivery como parte de su rutina, especialmente para almuerzos de semana y cenas familiares. A diferencia del consumo más espontáneo de usuarios jóvenes, los adultos muestran un patrón más planificado y exigente, privilegiando opciones frescas, información nutricional clara y preparaciones de mayor calidad.

Rodrigo Segal, CEO y cofundador de Justo, explicó que “el crecimiento del segmento adulto muestra que el delivery dejó de ser un servicio asociado solo a los jóvenes. Hoy es parte de la rutina diaria de miles de hogares, con consumidores que buscan calidad, claridad y experiencias consistentes”.

Categorías saludables y gourmet lideran el aumento

La presencia del segmento adulto también ha impulsado el crecimiento de categorías que hasta hace poco eran de nicho. Los bowls, alternativas plant-based, opciones veganas y la repostería artesanal registraron incrementos de entre un 28% y un 45%.

Este tipo de pedidos ha elevado el ticket promedio entre un 8% y un 12%, alcanzando montos que oscilan entre los $14.000 y $23.000, sobre todo en productos saludables o artesanales.

Cómo consumen los nuevos usuarios

Los hábitos también muestran señales de consolidación:

Los usuarios activos realizan entre tres y cuatro pedidos mensuales .

Un grupo creciente supera los ocho pedidos al mes , integrando el delivery como parte de su rutina.

El 65% repite pedidos en los mismos restaurantes, privilegiando consistencia en calidad y tiempos de entrega.

En cuanto a horarios, la mayor actividad sigue concentrándose entre las 19:00 y las 22:00, seguida del horario de almuerzo. Sin embargo, el estudio detecta un aumento sostenido en pedidos posteriores a las 22:00, especialmente los fines de semana.

El rol de las generaciones jóvenes sigue siendo clave

Pese al cambio en la composición del mercado, los millennials continúan concentrando el 45% del total de pedidos, mientras que la Generación Z representa un 30%. Sin embargo, ninguna de estas franjas etarias mostró un crecimiento tan acelerado como el segmento adulto, cuya velocidad de adopción está empujando a los restaurantes a diversificar su oferta y a mejorar la experiencia digital.

El estudio confirma que el delivery en Chile está entrando en una fase distinta, marcada por consumidores más diversos y por una demanda que privilegia calidad, información y consistencia.

El protagonismo de los adultos mayores de 45 años no solo amplía el espectro del mercado, sino que también obliga a las plataformas a adaptarse a un usuario con expectativas diferentes y hábitos de compra más estables.