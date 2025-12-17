Ánima Cocktail Lab: la coctelería que invita a sentir la esencia de la barra

Desde este mes de diciembre nace Ánima Cocktail Lab, el nuevo proyecto de Pablo Prüfer. Su motivación central fue crear un espacio atemporal, un lugar donde cada acción nace desde la esencia y el interior; un concepto que va más allá de la pasión o el cariño y que da origen al nombre “Ánima” (alma).

Si bien la esencia es difícil de tangibilizar, se percibe en cada detalle del local, que busca ser un entorno elegante, místico y romántico. Esta filosofía se refleja en el equipo, en una vestimenta relajada para que la entrega del servicio sea genuina, complementada con una detallada descripción del alma de cada copa y plato.

La experiencia en Ánima se sostiene sobre cuatro pilares conceptuales que redefinen la interacción con el cliente. Cada cóctel es una experiencia multisensorial. El posavasos no solo lleva el nombre de la bebida, sino que está perfumado con las notas clave del cóctel, permitiendo sentir su “alma” incluso antes del primer sorbo.

Bajo la convicción de que “todos vibran”, el proyecto es una fuerza colectiva. Ánima no es una propuesta individual, sino el resultado del esfuerzo y el espíritu de un equipo comprometido con la excelencia.

El bar opera como un espacio de aprendizaje continuo, como una suerte de laboratorio informal. Se fomenta la capacitación cruzada, la creación libre y la experimentación entre todos los integrantes para garantizar que el producto final sea siempre un acierto.

La música trasciende el simple fondo ambiental. La curatoría musical está diseñada para que el visitante pueda “comerse la música” y sentirla.

Fusión gastronómica en evolución

Cada cuatro meses, la carta de cocina se renueva con cuatro platos especiales creados por distintos chefs reconocidos. Los platos más populares de cada ciclo se integran al menú fijo, asegurando una constante renovación y, con esto, la innovación en la barra para crear coctelería específica que complemente las nuevas creaciones.

Ánima también tiene planes de ofrecer experiencias por tiempos, consolidando su propuesta como un laboratorio dinámico de sabores y emociones.

La coctelería de las emociones

Pudimos conocer siete cócteles de autor que confirman la naturaleza de laboratorio del bar.

Santa’s Mistake: mezcla de rones cocinados en pan de pascua, con falernum y un mix de cítricos. Es un cóctel cálido, pero refrescante. Se siente ese pan de pascua, algo bien tropical pero cremoso. El pomelo aporta equilibrio a su dulzor.

Sandía Calada: tiene ron y destilado de harina tostada, y por supuesto, sandía. Es un cóctel con buena espuma, buen dulzor y, al final, un amargor elegante, cremoso y potente. Se siente la harina tostada. Una reversión de un daiquiri.

Espresso imposible: contiene vodka redestilado en queso azul, cold brew y toffee. Aquí se entiende la mezcla perfecta: parte con un dulzor inicial, luego aparece el sabor del café y finalmente se llega a un salado cremoso. Umami.

Neroli y frutilla: este cóctel puede ser un hit. Se siente como probar una mermelada de frutilla casera y, en nariz, resalta un toque a jazmín. Hay un amargo final que equilibra el conjunto para que no resulte excesivamente dulce, proveniente del Campari cocinado con frutillas. Abundante espuma gracias al uso de aquafaba.

Petricor: un copón fresco, herbal y terroso. Cariñito: ganador de Rumtenders de Ron Barceló 2025.

Friendship Fashioned: preparado con té, bourbon en dulce de membrillo y mix de cítricos. Bien oleoso e intenso.

Ánima Cocktail Lab es un laboratorio de exploración constante para paladares curiosos. Si la coctelería es tu pasión y buscas un lugar donde el concepto se amalgama con el sabor, tu parada obligada es Constitución 172, Providencia.