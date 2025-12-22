Joanna Slusarczyk y de The Best Chef: “La gastronomía necesitaba reconocer a las personas”

Desde su creación en 2017, The Best Chef ha transformado el modo en que se reconoce la excelencia culinaria a nivel global. Lo que comenzó como una idea impulsada por la pasión por el oficio y la necesidad de visibilizar a quienes sostienen la gastronomía —los chefs— se ha convertido en un movimiento que hoy influye en tendencias, mercados y narrativas dentro de la alta cocina.

Joanna recuerda que la idea surgió de una observación sencilla: los rankings y premios hablaban de restaurantes, ciudades y tendencias, pero rara vez de los chefs que dan vida a esas experiencias. Su socio, Cristian Gadau, compartía la misma inquietud. Juntos decidieron crear una plataforma que celebrara al individuo, su historia y su impacto.

“Había un vacío claro. La industria necesitaba visibilizar a las personas, no solo a los lugares”, explica Joanna. Así nació The Best Chef, con un enfoque directo y humano: poner rostro y narrativa a quienes sostienen el oficio.

Los criterios actuales van más allá de la técnica o el prestigio. La plataforma observa el impacto de los chefs en sus comunidades, su rol como formadores, su capacidad para mantenerse cercanos a su equipo y su aporte al desarrollo de escenas culinarias locales. Los premiados son figuras que inspiran, lideran y enfrentan cada día los desafíos del oficio sin perder la conexión con su entorno.

“Contamos historias independientes de ciudades o partners. Lo importante es la autenticidad”, afirma.

La iniciativa ha permitido que chefs de distintas partes del mundo obtengan visibilidad internacional, sin importar el tamaño, la ubicación o la fama de sus restaurantes.

Uno de los hitos más simbólicos bajo la codirección de Joanna fue el lanzamiento del Knife Recognition System en 2024. Este sistema por categorías reemplazó el ranking tradicional para ofrecer una visión más inclusiva y representativa de la excelencia.

Las tres categorías de cuchillos reconocen impacto, innovación y trayectoria, alejándose del enfoque competitivo y acercándose a uno más narrativo y plural.

Joanna observa con claridad el cambio de rol del chef: ya no es solo un cocinero, sino también un comunicador, un educador y un agente cultural. Las redes sociales, los congresos y los proyectos comunitarios han convertido a muchos cocineros en voces influyentes dentro y fuera de la cocina.

Y cuando se le pregunta por las regiones que marcarán el futuro, Joanna es directa: África será un actor clave. El crecimiento económico, la urbanización y la llegada de nuevas tecnologías están impulsando una escena gastronómica diversa y vibrante, especialmente en países como Sudáfrica y Nigeria.

“Es un mercado con un potencial enorme y un interés creciente por las cocinas globales”, comenta.

Para Joanna, el futuro de la alta cocina estará definido por una combinación de identidad, sostenibilidad y tecnología. La hipercercanía en el origen de los productos, la consolidación de cocinas zero waste y la incorporación de procesos inteligentes serán estándar en los próximos años. El lujo, sostiene, migrará hacia experiencias memorables y coherentes con los valores del comensal, mientras que la inteligencia artificial transformará la gestión de los restaurantes y la personalización de la experiencia. A esto se suma la expansión de las bebidas sin alcohol como categoría premium y el auge de los alimentos funcionales, que combinan bienestar y gastronomía.

En un escenario global donde la narrativa gastronómica se reinventa, Joanna ha logrado que The Best Chef se consolide como una plataforma que reconoce no solo la cocina, sino a las personas que la hacen posible. Su visión —centrada en la autenticidad, el impacto humano y la construcción de comunidad— ha puesto en valor historias que antes quedaban fuera de los grandes focos, demostrando que la gastronomía contemporánea no se mide solo en platos, sino en propósito, territorio y liderazgo cultural.