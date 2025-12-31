Selección de espumantes para brindar con gusto y recibir el Año Nuevo

Porque si hay un ritual que se repite de norte a sur, es ese momento exacto del brindis: las doce uvas, los abrazos, los deseos y el sonido inconfundible de una botella de espumante abriéndose para recibir el año que comienza. En Chile, el espumante ya no es solo una bebida reservada para ocasiones especiales: es parte de nuestra forma de celebrar, compartir y cerrar ciclos.

Pensando en quienes buscan el complemento perfecto para despedir el año -ya sea para un brindis clásico, una mesa más gastronómica o simplemente disfrutar algo bien hecho-, la siguiente selección reúne etiquetas diversas y con personalidad, capaces de adaptarse a distintos gustos y estilos de celebración.

Selección de burbujas para Año Nuevo 2026

Freixenet Cordón Negro (Freixenet): Directamente desde Barcelona, España, este cava se ha convertido en un clásico en las mesas de Chile y el mundo. Fresco y equilibrado, predominan los tonos de fruta verde, con ligeros matices de fruta tropical madura, fondos cítricos y notas de hierbas frescas. Fácil de tomar, es ideal para quienes buscan un espumante versátil, perfecto para el brindis de medianoche y para acompañar picoteos o entradas livianas.

Brut Reserva Heredad (Segura Viudas): Elegante y con carácter, este cava destaca por su complejidad y estructura, con una expresión aromática que combina notas frutales, sutiles toques de miel y delicados matices de pétalos florales. Una propuesta pensada para quienes buscan sofisticación en la copa, sin renunciar a la frescura ni a una identidad bien definida.

Brut Nature (Luigi Bosca): Desde Mendoza, una opción para paladares que prefieren espumantes con baja presencia de azúcar, pero expresivos. Refinado, de burbuja fina y con un perfil marcado por frutas blancas y frutos secos, resulta ideal para acompañar la cena completa.

Bo Extra Brut (Casas del Bosque): Un espumante chileno que refleja la esencia del Valle de Casablanca. De acidez refrescante, despliega aromas de manzana roja, jengibre y membrillo, logrando un equilibrio preciso entre frescura y carácter.

La Piu Belle Champagne (VIK): Para quienes buscan darse un gusto especial. Un champagne francés delicado, elegante y de carácter único, que combina aromas cítricos, membrillo, ciruela Mirabelle y avellana.

“Esta festividad es una invitación a atreverse un poco más. A sorprender con un espumante que no solo acompaña el brindis, sino que también une a los invitados en la mesa y abre conversación. Hoy hay una gran variedad y opciones de todas partes del mundo, de gran calidad y con identidades de cada zona que permiten salir de lo cotidiano y describir nuevas experiencias en copa”, comentó Michelle Sarabia, Brand Manager de La Vinoteca.

Este Año Nuevo, más allá de las uvas y los rituales, la invitación es clara: brindar con sentido, con una buena copa en la mano y con un espumante que acompañe ese deseo tan simple -y poderoso- de que el año que viene sea mejor.