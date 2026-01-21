Panoramas de verano en la Región de Valparaíso: gastronomía, vino y cultura entre mar y cordillera

Este verano, la Región de Valparaíso despliega una programación diversa que invita a recorrerla completa: costa, valles y ciudades interiores se articulan en torno a la gastronomía, el vino y la cultura como ejes de experiencia.

Con panoramas que van desde Valparaíso a Algarrobo, la región se posiciona como un destino estival donde comer, beber y vivir el territorio es parte central del viaje.

Valparaíso: bohemia, coctelería y cultura con historia

Kabala Restobar y el rescate de la antigua bohemia porteña

Para quienes disfrutan de los tiempos pasados y de bohemia porteña, Kabala Restobar ubicado en Almirante Montt 16, Valparaíso, se ha transformado en un verdadero refugio cultural. Junto a una variada propuesta gastronómica y una cuidada carta de bebestibles clásicos, el espacio destaca por una cartelera de shows escénicos que revive la antigua bohemia de Valparaíso.

Entre sus propuestas se encuentra Cabaret Ecléctico Valparaíso, una comedia teatral que ficciona los trasbambalinas de los extintos cabarets y boites de la mítica “cuadra brava” del Valparaíso del esplendor.

A ello se suma Valparaíso de Chile Burlesque, proyecto que rescata el patrimonio cultural intangible del vedetismo en la Perla del Pacífico a través de la danza y el arte escénico.

La cartelera se completa con Picarezque Circense, un espectáculo que revive la tradición revisteril y circense, con números de lira, humor, canto, vedette exótica y show transformista.

El resultado es una experiencia completa: buena mesa, tragos y un viaje sensorial al Valparaíso de antaño, donde la cultura se vive de cerca y con identidad.

Terapia: coctelería de autor y música en vivo con vista al puerto

Otro punto ineludible del verano porteño es Terapia, ubicado Paseo Dimalow 135, Valparaíso, es un bar comandado por el mixólogo Mauricio Fernández, que durante febrero retoma su entretenida cartelera de actividades.

Los sábados de música en vivo, acompañados de coctelería de autor, se desarrollan en el Hotel Brighton, a pasos del Ascensor Reina Victoria, combinando buena música, tragos creativos y una de las mejores vistas de Valparaíso.

Casablanca: vino, territorio y panoramas para winelovers

Plaza & Vino: identidad local en clave enogastronómica

El Valle de Casablanca consolida su posición como uno de los destinos enoturísticos más atractivos del país con eventos que reflejan su esencia turística, cultural y gastronómica: Uno de ellos es Plaza & Vino.

Ambas actividades ponen en valor a viñas de autor, productores locales y emprendedores gastronómicos, permitiendo maridar etiquetas exclusivas con sabores que rescatan lo mejor del campo y el mar.

Plaza & Vino transforma la Plaza de Armas de Casablanca en un punto de encuentro vibrante, con vinos, gastronomía, música y productos locales, en un ambiente familiar y relajado.



¿Cuándo? Sábado 31 de enero

Hora: 17:00 a 23:00 hrs

Lugar: Plaza de Armas de Casablanca

Ambos eventos buscan dinamizar la economía local y posicionar a Casablanca como un destino accesible, auténtico y vivo, ideal para disfrutar el verano sin prisa.

Botanical Sunset Sessions en Viña Casas del Bosque

Las tardes de verano encuentran un imperdible en el Botanical Sunset Sessions de Viña Casas del Bosque, en su viñedo ubicado en Hijuela Nº 2, ex Fundo Santa Rosa, Casablanca.

Todos los viernes y sábados, entre las 16:00 y las 20:00 hrs, el viñedo se transforma en un espacio relajado con DJ en vivo, winecocktails, gastronomía para compartir y un entorno natural privilegiado, ideal para disfrutar el atardecer entre parras.

Algarrobo: cocina de mar, ostras y jazz junto a la playa

Macerado Algarrobo: sabores marinos y cartelera de verano

Ubicado en Las Tinajas 2678, Macerado Algarrobo presenta una potente carta de verano centrada en preparaciones frescas, productos del mar y cocina al fuego. Para esta temporada 2026, su programación incluye una atractiva agenda de actividades:

Bar de ostras : lunes, martes y miércoles de 11:00 a 13:00 hrs ($1.000 la unidad).

: lunes, martes y miércoles de 11:00 a 13:00 hrs ($1.000 la unidad). Vino a la playa : viñas invitadas con degustaciones y maridajes, todos los martes de enero a las 20:00 hrs.

: viñas invitadas con degustaciones y maridajes, todos los martes de enero a las 20:00 hrs. Cócteles y destilados : jueves de enero a las 20:00 hrs.

: jueves de enero a las 20:00 hrs. Música en vivo en terraza : 23 y 30 de enero a las 20:00 hrs.

: 23 y 30 de enero a las 20:00 hrs. Macerado al Vuelo : 7 de febrero, cena colaborativa junto a un destacado chef internacional invitado.

: 7 de febrero, cena colaborativa junto a un destacado chef internacional invitado. Piano Jazz: todos los viernes y sábados junto a Valentino Baos, uno de los grandes exponentes del piano chileno.

Una propuesta que combina alta gastronomía, cultura musical y ambiente costero, consolidando a Algarrobo como un destino gastronómico clave del verano.

La Primitiva Algarrobo: cocina, música y rituales de verano

En sintonía con los atardeceres de la costa central, La Primitiva Algarrobo, ubicado en Av. Algarrobo 2275, Playa Pejerrey, Algarrobo propone experiencias gastronómicas pensadas para disfrutar el verano sin prisa, con sabores de temporada, coctelería de autor y vinos de la costa, siempre en diálogo con el paisaje marino.

Durante la temporada estival, el espacio presenta atardeceres gastronómicos con invitados especiales, música en vivo y un ambiente relajado que invita a compartir desde el ocaso hasta la noche. La propuesta se acompaña de DJ sets a cargo de Cata Flores, creando una atmósfera sensorial donde gastronomía y música se funden frente al mar.

14 de febrero: Origen del Amor

Como hito especial del verano, La Primitiva celebra el Día de San Valentín con “Origen del Amor”, una experiencia diseñada para los sentidos que incluye:

Cena de 6 tiempos frente al mar con coctelería de autor y vinos de la costa. Música en vivo e invitados especiales con una puesta en escena íntima y cuidada.

Un panorama ideal para quienes buscan gastronomía con relato, música en vivo y una experiencia única frente al mar.

Una región para recorrer este verano

La Región de Valparaíso ofrece este verano un abanico de panoramas que confirman su carácter diverso y vibrante. Donde el mar y la cordillera se unen con panoramas llenos de sabor, música y rescate patrimonial que buscan atraer a turistas de todos los rincones de Chile y el extranjero durante esta temporada de verano 2026.