Vino, música y paisaje: impulsando el enoturismo chileno con una experiencia sensorial y cultural

A tan solo seis meses de su apertura, el Centro del Vino Concha y Toro, ubicado en Pirque, Santiago, se consolida como un nuevo polo del enoturismo chileno de estándar internacional, proyectando a Chile a la vanguardia del turismo enológico contemporáneo. Concebido como una experiencia inmersiva, el espacio pone en valor el patrimonio vitivinícola nacional a través de un relato innovador, sensorial y cultural, que trasciende la tradicional visita a una viña.

En este contexto se desarrolló la primera edición de Tiny Wine Concerts, una nueva serie de conciertos íntimos en vivo que amplía la propuesta enoturística del centro, integrando música, paisaje, arquitectura, gastronomía y grandes vinos. El formato, de pequeña escala y cuidadosamente curado, busca consolidar al Centro del Vino como un espacio cultural activo, capaz de atraer públicos diversos y generar experiencias memorables durante todo el año.

Además de disfrutar de un concierto al atardecer, el centenar de asistentes tuvo la oportunidad de recorrer los jardines históricos del parque centenario, conocer el Centro del Vino y realizar el emblemático recorrido Casillero del Diablo, integrando paisaje, arquitectura, historia y degustación en una experiencia turística completa y de alto valor agregado.

El Centro del Vino cuenta con seis zonas temáticas diseñadas para activar los sentidos y profundizar el vínculo con el vino, incorporando degustaciones guiadas, experiencias museográficas inmersivas, propuestas gastronómicas, bodegas históricas y espacios dedicados a la legendaria historia de Casillero del Diablo, una de las marcas más reconocidas del vino chileno a nivel global.

Un atardecer de vino y musica

Los Tiny Wine Concerts se realizarán en distintas épocas del año y contarán con una curaduría artística especialmente seleccionada, invitando a destacados artistas nacionales y dando vida a encuentros íntimos donde el vino se convierte en un punto de encuentro entre cultura, paisaje y creación artística.

La primera edición se realizó el pasado 21 de enero y contó con la participación del dúo chileno Emilia & Pablo, radicados en España, quienes presentaron un adelanto de su trabajo “De Púrpura y Melancolía”. La jornada reunió a más de 200 invitados, entre representantes de la prensa, clientes, figuras del mundo cultural y artístico, y miembros de la comunidad local de Pirque, reforzando el vínculo entre la viña y su entorno.

“Ofrecer un concierto junto a una viña con una gran tradición simboliza las enormes posibilidades que se abren cuando dos mundos se unen para enaltecer la cultura chilena”, comenta Pablo Cáceres Blázquez.

“Viví toda mi vida en Pirque y las viñas fueron el horizonte de mi infancia; volver a tocar aquí es una alegría profunda”, añade Emilia Lazo Escudero.

“Como compañía, nos enorgullece presentar esta nueva propuesta, que busca acercar la cultura chilena a través de experiencias significativas en nuestro nuevo Centro del Vino. Con más de 140 años de historia, en Viña Concha y Toro hemos trabajado de manera constante para posicionar el vino chileno en el mundo. Chile tiene todo para seguir marcando hitos, y este tipo de iniciativas nos permite consolidar al país como uno de los destinos más atractivos del enoturismo contemporáneo”, señala Isabel Guilisasti, vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa de Viña Concha y Toro.

El Mirador Concha y Toro

Los conciertos se desarrollan en el Mirador Concha y Toro, un espacio recientemente inaugurado dentro del Centro del Vino, que ofrece una vista privilegiada del viñedo y su entorno natural. Diseñado por el reconocido paisajista chileno Juan Grimm, el mirador conecta, mediante un descenso escalonado, las bodegas históricas con el icónico viñedo Pirque Viejo, integrando arquitectura, naturaleza y experiencia turística.

Desde 2022, el Centro del Vino cuenta con la certificación de turismo sustentable Preferred by Nature. En 2024, la experiencia nocturna Casillero del Diablo fue distinguida como la mejor experiencia enoturística de Chile y, ese mismo año, Viña Concha y Toro se convirtió en la primera empresa chilena en establecer un Sitio Seguro de Conservación (SSC) en su parque centenario, en colaboración con el Royal Botanic Garden Edinburgh y Fundación Chilco. En 2025, el Centro del Vino fue reconocido en los Premios Chile Diseño por el proyecto “El Origen de una Leyenda”, obteniendo el primer lugar en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía.