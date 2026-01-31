Cómo la pimienta negra y el aceite de oliva potencian los nutrientes de los alimentos que comemos

La matriz alimentaria también puede ayudar aquí.

“Si se consumen [vitaminas] con algo de grasa, esta se descompone y forma estas diminutas partículas nanométricas llamadas micelas dentro del tracto gastrointestinal”, explica McClements.

“Estas atrapan las vitaminas en su interior. Luego, las transportan a través del líquido gastrointestinal acuoso hasta las células epiteliales, donde pueden ser absorbidas”.

Sin embargo, algunas personas enfrentan problemas adicionales para obtener vitaminas de los alimentos.

Las personas con “síndrome de malabsorción” sufren una capacidad reducida para absorber nutrientes debido al daño en el revestimiento intestinal.

Esto puede deberse a diversas razones, como una enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, la radioterapia y la quimioterapia.

En la pancreatitis crónica, los pacientes ya no pueden producir las enzimas cruciales para digerir las grasas, las proteínas y los carbohidratos.

La enfermedad hepática también puede impedir la liberación de bilis en el intestino delgado. La bilis ayuda a digerir las grasas, y sin las grasas de la dieta, el cuerpo no puede absorber las vitaminas liposolubles.

En estos casos, a menudo se recomienda tomar suplementos vitamínicos.

El problema con los suplementos

“Los suplementos de vitaminas y minerales no deberían usarse de forma universal y la mayoría de las personas no los necesitan”, indica JoAnn Manson, profesora de Medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, quien ha realizado estudios a gran escala sobre vitaminas y suplementos.

En cambio, afirma que una dieta sana y equilibrada debería ser suficiente.

“Sin embargo, las personas con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y enfermedad celíaca a menudo no pueden absorber la grasa adecuadamente. Esto provoca deficiencias de vitaminas liposolubles como las vitaminas A, D, E y K. Por lo tanto, tomar un multivitamínico en estos casos podría ser muy apropiado”.

Pero las vitaminas se absorben con menos facilidad en forma de suplemento. Para solucionar esto, los científicos están ideando nuevas formas de administrar vitaminas para potenciar su absorción.

La clave, al parecer, reside en las nanopartículas que se forman espontáneamente alrededor de las vitaminas.

“Los científicos que investigan esto intentan simular lo que el cuerpo ya hace, pero utilizando otros tipos de moléculas que normalmente no se encuentran en los alimentos”, explica McClements.

Las nanopartículas son increíblemente pequeñas, con un ancho que oscila entre 1 y 100 nanómetros (nm). Para ponerlo en perspectiva, un cabello humano tiene un grosor aproximado de 80.000 a 100.000 nm.

Mientras tanto, los científicos de la Universidad de Alberta en Canadá descubrieron que encerrar vitamina D en nanopartículas hechas de proteína de guisante también aumentaba la absorción de la vitamina.

Mientras tanto, la propia investigación de McClements ha demostrado que ingerir comprimidos de betacarotenoide (el precursor de la vitamina A) con una emulsión de nanoglóbulos de grasa, conocidos como liposomas, puede aumentar la biodisponibilidad del suplemento (la cantidad de vitamina que se absorbe en la sangre) en un 20%.

Entre las buenas fuentes de carotenoides se incluyen frutas y verduras de colores brillantes como la zanahoria, el brócoli, las verduras de hoja verde y los tomates.

En un estudio, McClements pidió a los participantes que comieran una ensalada con y sin nanopartículas. La ensalada contenía 50 g de espinacas baby, 50 g de lechuga romana, 70 g de zanahoria rallada y 90 g de tomates cherry.

“Cuando les dimos la ensalada sola, muy pocos carotenoides entraron al torrente sanguíneo, ya que sin grasa, las vitaminas no se disuelven en los fluidos gastrointestinales”, dice McClements.

“Pero cuando les dimos la ensalada con un aderezo con gotitas de grasa diminutas, la cantidad de carotenoides absorbidos en el torrente sanguíneo aumentó considerablemente”.

El poder del condimento

Y aquí es donde entra la pimienta negra.

Cuando McClements y su equipo agregaron pimienta negra a la ensalada y al aderezo, aumentaron aún más la absorción.

Las células del revestimiento intestinal suelen tener transportadores que expulsan los nutrientes absorbidos y los devuelven al tracto gastrointestinal.

Sin embargo, una sustancia química presente en la pimienta negra bloquea estos transportadores, lo que permite que más vitaminas o carotenoides se absorban en el torrente sanguíneo.

Entonces McClements tuvo una revelación: este enfoque ya existía desde hacía miles de años.

“Trabajamos durante años para intentar mejorar la biodisponibilidad de la curcumina [un compuesto presente en la cúrcuma]”, expone.

“Comparamos todos estos diferentes sistemas de administración a base de proteínas, grasas o carbohidratos, y resultó que los mejores eran estas pequeñas gotas de lípidos, muy parecidas a la leche, en las que se añade la curcumina”.