Año Nuevo Chino: los platos que simbolizan prosperidad, unidad y buena fortuna en la mesa asiática

La llegada del Año Nuevo Chino moviliza a millones de personas en todo el mundo, que se reúnen para compartir tradiciones, cultura y gastronomía. En 2026, la festividad comenzará el martes 17 de febrero, marcado por el calendario lunar como el inicio del Año del Caballo de Fuego, símbolo de energía, pasión y avance.

Según Reuters, el fenómeno del “chunyun”, reconocido como la mayor migración humana anual, se repite cada año en China y otras naciones donde la festividad marca el calendario social y familiar. Las reuniones familiares, los rituales y la comida cumplen un papel central en esta celebración, que se extiende varios días para dar la bienvenida al nuevo ciclo lunar.

En este contexto, la selección culinaria para el Año del Caballo de Fuego adquiere un significado especial. La Guía Michelin destacó una lista de platos icónicos, cada uno cargado de simbolismos y tradiciones. Presentes en mesas de Asia y recomendados en restaurantes de referencia internacional, representan deseos de prosperidad, salud, unidad y abundancia.

Yu Sheng / Lo Hei (Singapur y Malasia)

Más que una ensalada, el Yu Sheng es un ritual de coreografía gastronómica. Este plato de pescado crudo (generalmente salmón) se combina con vegetales rallados, pomelo, maní triturado y canela, todo unido por una densa salsa de ciruela.

La tradición del Lo Hei consiste en que los comensales se pongan de pie y lancen los ingredientes con sus palillos lo más alto posible. La creencia popular dicta que, cuanto más alto lleguen, mayor será el crecimiento de la fortuna personal y los negocios durante el ciclo que comienza.

Yu Sheng, o Lo Hei, es una colorida ensalada de pescado crudo, generalmente salmón, combinada con vegetales en juliana como zanahoria, rábano blanco, pepino y pomelo. A esta mezcla se le incorporan salsas dulces, miel, aceite de sésamo y condimentos simbólicos que representan riqueza, armonía y buena fortuna.

Este plato se ha convertido en un imprescindible de las cenas familiares y reuniones empresariales durante el Año Nuevo Chino. En restaurantes de Singapur y Malasia, algunas versiones de Lo Hei incluyen ingredientes de lujo, como caviar o pescado de alta calidad, para atraer aún más prosperidad. Aunque su origen es comunitario y familiar, hoy la tradición también se vive como un fenómeno social y turístico, con fotos y videos que se viralizan año tras año.

Jiaozi (China)

Icono absoluto del norte de China, los Jiaozi son empanadillas cuya forma de media luna emula deliberadamente a los yuanbao (lingotes de oro de la antigüedad). Su importancia es tal que las familias se reúnen durante la víspera para plegar la masa, simbolizando la unión y el “envoltorio” de la buena suerte.

La forma semicircular de los jiaozi recuerda a los antiguos lingotes de oro chinos, lo que los convierte en un símbolo de prosperidad y riqueza. Tradicionalmente, se consumen durante la Nochevieja del Año Nuevo Chino, cuando las familias se reúnen para prepararlos juntas, reforzando la unidad y los lazos familiares.

Su tamaño y forma también se asocian con la buena fortuna, y en algunas casas se esconden monedas o dulces en su interior para atraer suerte. Comer jiaozi en esta fecha simboliza “cerrar el año con abundancia” y comenzar el siguiente con éxito y prosperidad.

Cuatro albóndigas de la felicidad (China)

Conocidas como Si Xi Wan Zi, estas albóndigas monumentales de cerdo picado representan los cuatro pilares del bienestar oriental: felicidad, fortuna, longevidad y éxito. Primero se fríen para sellar el sabor y luego se estofan a fuego lento hasta que la carne queda melosa. Se sirven bañadas en una salsa oscura y brillante que, en la alta cocina, simboliza la “cobertura” de bendiciones para toda la familia.

Su preparación suele incluir carne de cerdo o pollo mezclada con especias y hierbas, moldeada en pequeñas bolas que luego se cuecen al vapor o se fríen ligeramente. Cada albóndiga está cuidadosamente presentada, y su número —cuatro— se asocia con los cuatro elementos de la vida: salud, amor, riqueza y longevidad, aunque hay que destacar que el cuatro en chino suele evitarse por sonar parecido a la palabra “muerte”; sin embargo, en este caso se interpreta positivamente dentro del contexto culinario y festivo.

Hoy, estas albóndigas no solo son un plato en la mesa: su preparación y consumo se han convertido en un ritual cultural, donde la cocina y la buena fortuna se encuentran, haciendo de cada comida una celebración de la felicidad compartida.

Pollo entero (China)

En la mesa del Año Nuevo Lunar, el pollo nunca se troza antes de servir; presentarlo entero es fundamental para representar la unidad familiar y un comienzo con final (cohesión). Generalmente se prepara hervido o al vapor con jengibre y cebollino, técnicas que preservan la pureza del sabor y reflejan el deseo de un año transparente y sin conflictos.

En la cultura culinaria china, el pollo entero es mucho más que un plato: es un símbolo de unidad familiar, prosperidad y plenitud. Servir el ave completa, con cabeza, patas y alas, refleja la idea de completitud y cohesión, especialmente durante celebraciones importantes como el Año Nuevo Chino o festividades familiares.

Más allá de su valor gastronómico, el pollo entero es un ritual visual y emocional, donde la presentación y el acto de compartir reflejan respeto, tradición y el deseo de un año lleno de prosperidad y bienestar.

Mandoo (Corea del Sur)

Durante el Seollal, el Año Nuevo coreano que coincide con el chino, los Mandoo son los protagonistas. Estos dumplings combinan carne de cerdo o vaca con tofu, brotes de soja y fideos de cristal. Su forma circular, con los extremos unidos, representa un ciclo completo y protegido, y se sirven dentro del Tteokguk, una sopa de pastel de arroz que simboliza un año más de vida y sabiduría.

Los Mandoo se consumen en Corea del Sur desde hace siglos, y alcanzan su mayor popularidad durante el Seollal, el Año Nuevo Lunar coreano. Prepararlos es un ritual familiar: varias generaciones se reúnen para armar las empanadillas, reforzando la unidad y la tradición familiar. Comer mandu en estas celebraciones se asocia con buena suerte, prosperidad y abundancia para el año que comienza.

Más allá de su valor simbólico, los mandu representan unidad y abundancia, ya que se preparan y comparten en grupo. Hoy, estas empanadillas también forman parte de la vida cotidiana y la comida callejera en Corea del Sur, manteniendo viva una tradición que combina gastronomía, historia y cultura familiar.

Tang Yuan (China)

Estas pequeñas esferas de harina de arroz glutinoso son el cierre dulce por excelencia, especialmente en el sur de China. Servidas en almíbar caliente, suelen estar rellenas de pasta de sésamo negro. Su nombre suena similar a la palabra china para “reunión” (tuanyuan), y su textura pegajosa refuerza la idea de mantener la unión familiar.

El consumo de Tang Yuan se remonta a siglos atrás y está estrechamente vinculado al Festival de los Faroles (Yuanxiao) y a otras celebraciones familiares, especialmente durante el Año Nuevo Chino. Su forma redonda simboliza la reunión familiar, la plenitud y la armonía, fortaleciendo los lazos entre quienes los preparan y los disfrutan juntos.

Comer Tang Yuan es un gesto de buena fortuna, felicidad y unidad familiar, ya que cada bolita redonda representa la cohesión y la integridad de la familia. Compartirlos en celebraciones transmite, además, deseos de alegría, prosperidad y bienestar para todos los presentes.

Nian Gao (China)

El Nian Gao es un pastel denso a base de harina de arroz glutinoso y tradicionalmente azúcar de caña. Tras una cocción prolongada al vapor, adquiere una consistencia elástica y pegajosa. Su nombre funciona como homófono de “año más alto”, simbolizando la aspiración de que cada ciclo supere al anterior, ya sea en salud, crecimiento o éxito profesional. Puede disfrutarse en rodajas fritas, con un exterior crujiente y corazón tierno, o al vapor.

El consumo de Nian Gao se remonta a la dinastía Tang y se ha consolidado como un plato esencial durante el Año Nuevo Chino. Comerlo se considera un gesto de prosperidad y éxito para el año entrante, ya que “nian” significa año y “gao” suena como “más alto”, simbolizando la idea de crecer y superarse cada año.

Más allá de su sabor dulce y textura característica, el Nian Gao representa progreso, abundancia y bienestar familiar. Prepararlo y compartirlo en casa fortalece los lazos entre generaciones y mantiene viva una tradición centenaria que une gastronomía y cultura.