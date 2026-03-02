El queso reafirma su presencia en la dieta nacional y se posiciona como un básico en la alimentación

El queso continúa consolidándose como uno de los alimentos más presentes en la dieta nacional. Un estudio elaborado por CORPA, Market Intelligence en alianza con Netquest, revela que el 85% de la población en Chile lo consume al menos una vez al mes, reafirmando su lugar como un producto habitual en los hogares.

La medición, realizada a personas mayores de 18 años en todo el país, muestra que su consumo es transversal a los distintos niveles socioeconómicos, con mayor presencia entre jóvenes y hombres.

“El queso es un alimento profundamente integrado en la dieta cotidiana de los chilenos, presente de forma transversal en distintos grupos etarios y socioeconómicos. Medir sus hábitos de consumo a nivel país permite entender no solo qué se consume, sino también cómo cambian las rutinas alimentarias y las decisiones de compra en el tiempo”, explica Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence de CORPA.

Según los resultados, el 88% de los hombres declara consumir queso, frente al 83% de las mujeres. Por rango etario, lidera el grupo de 18 a 29 años, con un 91%, seguido por las personas entre 30 y 45 años y entre 46 y 65 años, ambos con un 84%.

Compra frecuente y consumo sostenido

El estudio también da cuenta de una alta regularidad en la compra. El 62% de las personas adquiere queso al menos una vez por semana, mientras que el 53% compra habitualmente entre 250 y 500 gramos, lo que refleja un consumo estable en el tiempo.

En la vida cotidiana, el queso cumple un rol central: el 74% lo consume en el desayuno y el 77% durante la once. Además, un 38% lo incorpora en instancias de picoteo, especialmente en los segmentos de mayor nivel socioeconómico.

“Vemos de manera consistente en distintas categorías que el consumidor valora productos de fácil preparación, versátiles y capaces de adaptarse a múltiples momentos de consumo. En el caso del queso, esto se expresa claramente en su presencia tanto en instancias rutinarias como el desayuno y la once, como en usos más flexibles asociados a picoteos y preparaciones rápidas”, señala la Gerente Comercial de CORPA.

En cuanto a su uso, el 85% lo emplea principalmente en sándwiches y un 60% en preparaciones como pizza. El formato laminado predomina con un 78%, impulsado por su practicidad.

Preferencias marcadas por tradición y acceso

El queso tradicional lidera ampliamente las preferencias, con un 87% de penetración, seguido por el queso artesanal (36%) y el queso sin lactosa (24%). Entre las variedades, el queso gauda encabeza las elecciones con un 39%, destacando por su precio y disponibilidad.

“El liderazgo del queso tradicional responde a una combinación muy clara de factores: es accesible en precio, fácil de encontrar y ampliamente conocido por los consumidores. En contextos económicos más exigentes, estas variables pesan aún más en la elección”, comenta Paz Muñoz, Gerente Comercial de CORPA.

El análisis por nivel socioeconómico muestra que los segmentos ABC1C2 incorporan con mayor frecuencia quesos artesanales y alternativas con atributos saludables, mientras que el consumo de queso tradicional se mantiene estable en todos los grupos.

Sabor, precio y marca en el centro de la decisión

El principal motivo para consumir queso es su sabor, señalado por el 82% de los encuestados. Además, más de la mitad de la población (53%) no identifica aspectos negativos asociados a su consumo.

Al momento de comprar, el precio (79%) y la confianza en la marca (68%) se posicionan como los factores más relevantes. “Hoy vemos a un consumidor muy racional, donde el precio y la confianza en la marca actúan como filtros decisivos. En un escenario de presión económica, estas variables se vuelven aún más relevantes y explican por qué el consumo se mantiene estable, pero con mayor atención al valor percibido”, concluye Pavel, gerente de Intelligence de CORPA.

Hábitos estables, con ajustes puntuales

Finalmente, el estudio indica que el 85% de los chilenos no ha modificado su consumo de queso en los últimos seis meses. Entre quienes sí lo han hecho, los cambios se explican principalmente por razones de salud, control de peso y el alza en el precio del producto.

Los resultados confirman que el queso sigue siendo un alimento clave en la rutina alimentaria del país, valorado por su sabor, versatilidad y cercanía con los hábitos cotidianos de los consumidores.