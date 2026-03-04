Ya se abrieron las inscripciones para el 35° Concurso Nacional de Gastronomía

La cocina chilena vuelve a ponerse a prueba. Este 28 y 29 de abril, en la sede Apoquindo de Inacap, se desarrollará la trigésimo quinta versión del Concurso Nacional de Gastronomía, organizado por la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga). Un encuentro que, desde 1986, se ha consolidado como uno de los principales espacios de competencia, reflexión y proyección para el sector culinario profesional del país.

El certamen forma parte de la Hoja de Ruta impulsada por Achiga para conmemorar el Mes de la Cocina Chilena, reforzando el valor inmaterial y patrimonial de la gastronomía nacional, así como su potencial como marca país. En esa línea, no se trata solo de una competencia: durante ambas jornadas se realizarán charlas temáticas abiertas al público, orientadas a promover la innovación, el desarrollo de la industria y la profesionalización del rubro.

Cocina chilena: tradición y autor en competencia

Esta XXXV edición estará dirigida a profesionales del sector y contará con dos grandes categorías: Cocina Chilena y Heladería.

En Cocina Chilena, los equipos deberán enfrentar dos desafíos:

Cocina Chilena Tradicional: Guiso

Los concursantes deberán presentar un plato de entrada en base a legumbres, rescatando materias primas originarias del país. Preparaciones como porotos con rienda, guiso piskui o porotos con mazamorra son ejemplos del espíritu que busca el jurado: recetas que honren la tradición, el territorio y la memoria culinaria.

Cocina Chilena de Autor: Plato de Fondo

Aquí la exigencia sube en técnica e innovación. Las proteínas obligatorias serán malaya, lomo de cerdo o ambas, y el plato deberá incorporar técnicas tradicionales reinterpretadas con creatividad. Además, el acompañamiento deberá estar basado en productos tradicionales chilenos.

La premisa es clara: crear un guiso y un plato de fondo caliente que releven productos propios de la cocina nacional y que, además, tengan potencial de comercialización en el territorio nacional. Es decir, cocina con identidad, pero también con mirada de mercado.

Heladería artesanal: creatividad e innovación

En sintonía con el crecimiento sostenido de la heladería artesanal en Chile, el concurso incluirá por segunda vez una jornada exclusiva para esta disciplina.

La dinámica será en duplas —heladero y asistente— bajo el formato Mystery Box. Cada equipo recibirá una caja sorpresa con ingredientes de identidad chilena (frutas, hierbas, especias o licores), junto con sus respectivas fichas técnicas.

En un tiempo máximo de 70 minutos, deberán:

Formular sus recetas utilizando la tabla de balance entregada por la organización.

Elaborar dos vaschettas: una de helado base leche y otra de sorbet base agua.

Pasteurizar, mantecar y abatir las preparaciones.

Montar las vaschettas para su exhibición en vitrina y posterior evaluación del jurado.

No está permitido el uso de celulares, tablets ni computadores, reforzando el carácter técnico y profesional del desafío. La competencia se desarrollará en boxes equipados con la maquinaria especificada en el reglamento oficial.

Más que un concurso: una estrategia país

El certamen se enmarca en una estrategia mayor que busca posicionar a Chile como un referente gastronómico, preservando y promoviendo la diversidad de productos, tradiciones y saberes que componen su cocina.

El Concurso Nacional de Gastronomía no solo entrega medallas, sino que proyecta carreras, visibiliza técnicas, conecta generaciones de cocineros y abre conversación sobre el futuro del sector.

Las inscripciones ya están abiertas y se extenderán hasta el 16 de marzo. Las bases y el reglamento están disponibles en el sitio web de Achiga, y la inscripción puede solicitarse vía correo electrónico a la organización.