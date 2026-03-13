Dulce equilibrio en marzo: cómo ordenar la rutina sin dejar fuera los sabores que nos gustan

Marzo tiene algo de reinicio. Las ciudades vuelven a llenarse y los horarios retoman su ritmo después de semanas de mayor flexibilidad. Con la vuelta a clases, el regreso al trabajo presencial y la reorganización de la rutina, también aparece un desafío silencioso: volver a estructurar la alimentación diaria.

Durante el verano, es común que los horarios de comida se vuelvan más relajados. Se almuerza más tarde, se cocina menos o se opta por comidas fuera de casa. Cuando llega marzo, el cambio es abrupto: jornadas largas, menos tiempo para cocinar y más presión diaria.

En ese contexto, la alimentación suele pasar a segundo plano.

“Este mes es uno donde más se desordenan los hábitos alimentarios. Cuando las personas vuelven a la rutina con menos tiempo, tienden a comer rápido o lo primero que encuentran disponible”, explica la nutricionista Belén Isuani (@cookingnutri).

El problema no es solo qué comemos, sino cómo lo hacemos. Cuando la alimentación no está organizada, aparecen las clásicas subidas y bajadas de energía que afectan la concentración y el ánimo durante el día.

“Es muy común que aparezca más ansiedad o ganas de comer algo dulce. El cuerpo busca una recompensa rápida de energía, especialmente cuando estamos cansados o estresados”, agrega la especialista.

Y ahí aparece uno de los grandes dilemas de la alimentación contemporánea: el azúcar.

En lugar de eliminar por completo los sabores dulces -algo que muchas veces termina siendo poco sostenible- cada vez más especialistas hablan del equilibrio. La idea no es prohibir, sino aprender a integrarlos de manera consciente.

Comer dulce sin culpa

Durante los últimos años han surgido alternativas que permiten reducir el consumo de azúcar sin modificar demasiado las recetas y el placer de lo dulce. Una de ellas es la alulosa, un endulzante que se ha vuelto cada vez más común en cocinas domésticas.

En Chile, una de las marcas que ha impulsado su uso es Daily, una empresa nacional con más de 25 años en el mercado de endulzantes, cuyas formulaciones permiten preparar bebidas, postres o colaciones dulces sin azúcar, pero manteniendo el sabor.

Más que una tendencia estrictamente nutricional, su incorporación se relaciona también con una forma más flexible de cocinar.

“Hoy existen alternativas como Daily que permiten preparar recetas clásicas sin azúcar, pero con el mismo dulzor. En lugar de eliminar ingredientes o seguir dietas restrictivas, muchas personas están optando por pequeñas adaptaciones que hacen las recetas más equilibradas”, explica Isuani.

En la práctica, esto se traduce en preparaciones simples: yogurt con fruta, panqueques de avena, muffins o postres hechos en casa que permiten controlar mejor los ingredientes.

En una época marcada por agendas apretadas, reuniones y tareas escolares, organizar la alimentación puede convertirse en una forma de reconciliar la rutina con el placer de comer bien.

Puedes encontrar los productos que te acompañarán en tu rutina en www.dailyfoods.cl o inspirarte con recetas en Instagram: @dailysiesdulce