Chueca Bar anuncia cierre de su espacio físico tras 7 años como referente para mujeres y disidencias

Tras siete años, Chueca, el bar que se consolidó como un espacio de encuentro, celebración y comunidad para mujeres y personas cuir en Santiago, anunció que cerrará sus puertas el próximo 13 de junio.

Fundado en 2019, Chueca nació con la convicción de ser un lugar seguro y visible. Pensado inicialmente para lesbianas, con el paso del tiempo se transformó en un espacio abierto a todas las disidencias, posicionándose como un referente cultural y comunitario en la capital.

Desde sus inicios, ha sido escenario de múltiples hitos culturales y ha mantenido una programación permanente que incluye conversatorios sobre temáticas LGBTIQ+, lanzamientos de libros y discos, presentaciones de bandas, talleres y distintas actividades que ampliaron la conversación pública en torno a la diversidad.

“Esta no es una despedida, sino el cierre de una etapa. Chueca ha sido un lugar donde muchas personas se han sentido entendidas y cómodas, un bar de puertas abiertas y visible. Con la misma convicción con la que nació, la posibilidad de nuevos comienzos sigue presente”, señala su fundadora, Macarena Cortés.

Como parte del cierre, durante marzo, abril y mayo se desarrollará una serie de actividades especiales bajo el concepto de ‘Última Temporada’, invitando a la comunidad a reunirse y celebrar el camino recorrido. El cierre oficial de este ciclo será el 13 de junio.

La ‘Última Temporada’ contempla además una gran fiesta de despedida en el mes de mayo, pensada para celebrar la historia del proyecto como corresponde. También se realizará el lanzamiento de un print especial creado exclusivamente para esta ocasión por la artista Jo O´Ryan (jo_oryan_), junto con una edición limitada de productos conmemorativos. En el ámbito gastronómico, se presentará una propuesta especial de coctelería y cocina diseñada para estos últimos tres meses, que incluirá un recorrido por los cócteles y platos más memorables que han marcado la trayectoria del bar.

Desde Chueca Bar agradecen a su equipo, a todas las personas, artistas, colectivas y comunidades que fueron parte de estos siete años, y reafirma que lo construido trasciende el espacio físico: permanece en la memoria, en las redes construidas y en la historia cultural reciente de Santiago.