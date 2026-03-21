Fiesta de la Vendimia Casablanca 2026 reunirá a miles con vino, música y tradición

La comuna de Casablanca ya se prepara para una nueva edición de su tradicional Fiesta de la Vendimia. El evento, que se realizará en abril, reunirá a miles de asistentes en torno a la cultura vitivinícola, con una programación que incluye artistas nacionales y actividades abiertas al público.

Los días 11 y 12 de abril se desarrollará la duodécima versión de la Fiesta de la Vendimia Casablanca 2026, una de las celebraciones enoturísticas más relevantes de la Región de Valparaíso.

La instancia busca reforzar la identidad vitivinícola del territorio, promover el turismo enológico del valle y aportar al desarrollo económico local, consolidándose como un evento clave dentro del calendario regional.

La organización está a cargo de la Ilustre Municipalidad de Casablanca junto a la Asociación de Empresarios Vitivinícolas del Valle.

Un valle con reconocimiento internacional

La fiesta también pone en valor el posicionamiento internacional de la comuna, que desde 2013 comparte con Valparaíso el reconocimiento como “Décima Capital Mundial del Vino”, distinción otorgada por Great Wine Capitals.

Este reconocimiento ha contribuido a proyectar al valle como un referente en la producción de vinos de clima frío, especialmente en cepas como Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Noir.

Para esta edición 2026, el evento contará con una parrilla artística que combina música local y nacional. Entre los nombres confirmados figuran Sherr Alons, Tele-K (tributo a Soda Stereo y música de los 80’s), Kiko Bórquez Trío, La Cura Orquesta y la cantante María José Quintanilla.

La programación busca complementar la experiencia en torno al vino con espectáculos en vivo en un ambiente familiar y patrimonial.

Gastronomía, vinos y tradición

Además de la música, la Fiesta de la Vendimia reunirá a destacados productores del valle, junto a una feria gastronómica y de artesanía local.

Cada año, el evento convoca a más de 50 mil personas, quienes llegan a la zona para participar de una celebración que mezcla tradición, cultura y producción local.

La Fiesta de la Vendimia Casablanca 2026 tendrá acceso liberado, permitiendo que visitantes y residentes puedan participar de forma gratuita en esta celebración.

La invitación es a ser parte de una instancia que no solo celebra la cosecha, sino también el patrimonio vitivinícola y la identidad de uno de los valles más reconocidos del país.