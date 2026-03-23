Sabores del mar llegan a la capital: pesca artesanal se luce en Ñam 2026 con productos innovadores

Desde hamburguesas de pescado hasta café de cochayuyo. Pescadores y acuicultores de pequeña escala llegarán al Festival Ñam 2026 con una propuesta que busca mostrar el valor agregado de los productos del mar y conectar directamente con el público.

Entre el 10 y el 12 de abril, el Festival Ñam reunirá en el Parque Padre Hurtado a una delegación de pescadores y acuicultores provenientes de seis regiones del país.

La iniciativa, apoyada por el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, permitirá que diez representantes de la pesca artesanal presenten productos elaborados con identidad local y enfoque innovador.

De la pesca artesanal a productos con valor agregado

La propuesta destaca por transformar materias primas en productos elaborados, apostando por nuevas formas de consumo. Entre las preparaciones que se exhibirán figuran hamburguesas de bonito, vienesas de mahi mahi, conservas, ahumados, sales marinas y charqui de pescado.

Desde el norte, Claudia Soto Arias, de Arica, presentará diversas preparaciones con recursos marinos, mientras que desde Coquimbo, Pamela Michea Tapia llevará ostiones en distintos formatos. A ellos se suma Alejandro Morozin Moreno con camarones y langostinos congelados.

Desde el archipiélago de Juan Fernández, el pescador Daniel González Aguirre ofrecerá productos emblemáticos como langosta, cangrejo dorado y vidriola.

El cochayuyo como protagonista

Uno de los focos de esta edición será el uso del cochayuyo como ingrediente versátil. Desde la región de O’Higgins, la cooperativa Caleta Los Piures presentará snacks de cochayuyo con miel, ajo, merkén y orégano.

En tanto, desde la región del Maule, la emprendedora Lilian Sepúlveda Muñoz llevará productos innovadores bajo su marca, incluyendo café de cochayuyo, mermeladas, preparaciones al vapor y snacks crocantes.

Desde el archipiélago de Chiloé y otras zonas del sur, también se presentarán iniciativas enfocadas en productos listos para consumir o cocinar.

Entre ellas, destacan conservas de cangrejo, piure deshidratado y harina de algas, además de platos preparados como pailas marinas, filetes de merluza, congrio y corvina, junto a productos ahumados.

Conectar a productores con nuevos mercados

La participación de esta delegación se enmarca en la línea Mercados del Mar de INDESPA, que busca fortalecer la comercialización directa de la pesca artesanal.

“En la línea Mercados del Mar del INDESPA buscamos conectar a pescadores y acuicultores con el mercado y la ciudadanía, que ya no entreguen solo materia prima, sino que puedan ofrecer un producto con valor agregado y con historia, con resolución sanitaria, marca propia y etiquetado, porque en la pesca y acuicultura artesanal están innovando con productos creativos, que no solo mejoran los ingresos de las familias de mar, también fortalecen el consumo con productos locales y de origen responsable”, subrayó Leonardo Llanos Huerta, director nacional del organismo.

Innovación y tradición en un mismo espacio

La presencia de pescadores y acuicultores en el Festival Ñam refleja una tendencia creciente hacia el consumo de productos locales con identidad y trazabilidad.

Más allá de la venta, la instancia busca acercar a los productores con consumidores, restaurantes y tiendas especializadas, en un espacio que combina innovación gastronómica con tradición costera.