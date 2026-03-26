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Impulsando el liderazgo femenino en la gastronomía con un nuevo encuentro de “Maestras del Sabor”  Gastronomía

Impulsando el liderazgo femenino en la gastronomía con un nuevo encuentro de “Maestras del Sabor” 

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Por: Revista Jengibre

La iniciativa reunirá a destacadas chefs y referentes del mundo culinario para reflexionar sobre el rol de la mujer en la industria gastronómica y los desafíos del branding en la era digital.

Con el objetivo de visibilizar el liderazgo femenino y generar espacios de diálogo en la industria gastronómica, la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) realizará el tercer encuentro “Maestras del Sabor: Comunidad de Mujeres Líderes en la Gastronomía”, una instancia que reunirá a destacadas referentes del sector para compartir experiencias, conocimientos y visiones sobre el desarrollo de la gastronomía en Chile.

La actividad se llevará a cabo el jueves 26 de marzo, a las 19:30 horas, en el Parque Quijote del Hotel Sheraton Santiago, y contará con transmisión vía streaming, permitiendo que personas de todo el país puedan seguir este espacio de conversación y aprendizaje.

En esta oportunidad, la temática central del encuentro será “Branding Gastronómico: Sello de Mujer en la era digital”, donde se abordará cómo las mujeres han ido posicionando su sello en la industria culinaria y la importancia de la identidad, la comunicación y las plataformas digitales para fortalecer proyectos gastronómicos.

El panel contará con la participación de dos destacadas exponentes del sector: Virginia DeMaria, chef con amplia trayectoria, conductora de televisión y radio, y autora de libros de gastronomía y manualidades; y Carolina Rocco, chef, bloguera e influencer gastronómica que cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales.

El presidente de Achiga, Máximo Picallo, destacó la relevancia de generar instancias de encuentro y reflexión para fortalecer el desarrollo de la industria gastronómica y visibilizar el aporte de las mujeres en el sector. “La gastronomía chilena ha experimentado una evolución muy significativa en los últimos años, y en ese proceso el liderazgo femenino ha sido fundamental. Con iniciativas como Maestras del Sabor buscamos generar espacios de encuentro, aprendizaje y colaboración que permitan seguir impulsando el talento, la creatividad y el emprendimiento de muchas mujeres que hoy están marcando pauta en nuestra industria”, señaló Picallo.

Asimismo, el dirigente gremial subrayó que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer la comunidad gastronómica y a proyectar el sector hacia el futuro. “Para Achiga es muy importante promover una industria más inclusiva, colaborativa y con mayores oportunidades de desarrollo. Este encuentro busca precisamente visibilizar esas experiencias, compartir herramientas y abrir nuevas redes que permitan seguir potenciando la gastronomía chilena”, agregó.

El evento es organizado por Achiga, en colaboración con PedidosYa, y cuenta con el patrocinio de BancoEstado, formando parte de una serie de encuentros anuales que buscan consolidar una comunidad de mujeres líderes en gastronomía y generar espacios de networking, formación y posicionamiento dentro del sector.

La actividad será presencial con cupos limitados y por invitación, además de contar con transmisión vía streaming, permitiendo ampliar el alcance de este espacio de diálogo y aprendizaje para la industria gastronómica.

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