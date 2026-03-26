Impulsando el liderazgo femenino en la gastronomía con un nuevo encuentro de “Maestras del Sabor” 

Con el objetivo de visibilizar el liderazgo femenino y generar espacios de diálogo en la industria gastronómica, la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) realizará el tercer encuentro “Maestras del Sabor: Comunidad de Mujeres Líderes en la Gastronomía”, una instancia que reunirá a destacadas referentes del sector para compartir experiencias, conocimientos y visiones sobre el desarrollo de la gastronomía en Chile.

La actividad se llevará a cabo el jueves 26 de marzo, a las 19:30 horas, en el Parque Quijote del Hotel Sheraton Santiago, y contará con transmisión vía streaming, permitiendo que personas de todo el país puedan seguir este espacio de conversación y aprendizaje.

En esta oportunidad, la temática central del encuentro será “Branding Gastronómico: Sello de Mujer en la era digital”, donde se abordará cómo las mujeres han ido posicionando su sello en la industria culinaria y la importancia de la identidad, la comunicación y las plataformas digitales para fortalecer proyectos gastronómicos.

El panel contará con la participación de dos destacadas exponentes del sector: Virginia DeMaria, chef con amplia trayectoria, conductora de televisión y radio, y autora de libros de gastronomía y manualidades; y Carolina Rocco, chef, bloguera e influencer gastronómica que cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales.

El presidente de Achiga, Máximo Picallo, destacó la relevancia de generar instancias de encuentro y reflexión para fortalecer el desarrollo de la industria gastronómica y visibilizar el aporte de las mujeres en el sector. “La gastronomía chilena ha experimentado una evolución muy significativa en los últimos años, y en ese proceso el liderazgo femenino ha sido fundamental. Con iniciativas como Maestras del Sabor buscamos generar espacios de encuentro, aprendizaje y colaboración que permitan seguir impulsando el talento, la creatividad y el emprendimiento de muchas mujeres que hoy están marcando pauta en nuestra industria”, señaló Picallo.

Asimismo, el dirigente gremial subrayó que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer la comunidad gastronómica y a proyectar el sector hacia el futuro. “Para Achiga es muy importante promover una industria más inclusiva, colaborativa y con mayores oportunidades de desarrollo. Este encuentro busca precisamente visibilizar esas experiencias, compartir herramientas y abrir nuevas redes que permitan seguir potenciando la gastronomía chilena”, agregó.

El evento es organizado por Achiga, en colaboración con PedidosYa, y cuenta con el patrocinio de BancoEstado, formando parte de una serie de encuentros anuales que buscan consolidar una comunidad de mujeres líderes en gastronomía y generar espacios de networking, formación y posicionamiento dentro del sector.

La actividad será presencial con cupos limitados y por invitación, además de contar con transmisión vía streaming, permitiendo ampliar el alcance de este espacio de diálogo y aprendizaje para la industria gastronómica.