Día Mundial del Queso: 85% de los chilenos lo consume y la once lidera su preferencia

Cada 27 de marzo se conmemora el Día Mundial del Queso, una fecha que pone en valor su historia y relevancia gastronómica a nivel global. En Chile, su presencia en la dieta cotidiana sigue siendo dominante. Así lo revela un estudio nacional de CORPA, Market Intelligence en alianza con Netquest, que posiciona a este alimento como un infaltable en la mesa, especialmente durante el desayuno y la tradicional once.

Según la investigación, el 85% de los chilenos consume queso al menos una vez al mes, evidenciando una alta penetración en los hogares. A esto se suma que un 62% lo compra una o más veces por semana, confirmando que se trata de un producto de consumo habitual.

“Hemos observado que el desayuno funciona como un ritual para los chilenos, donde productos como el queso y el café tienen una presencia muy relevante. En el caso del queso, además de ser parte de la tradicional once, está comenzando a ganar espacio en los picoteos”, destaca Pavel Castillo, gerente de Intelligence y Economista Conductual en CORPA.

Los datos también muestran que el queso se concentra en los momentos más cotidianos del día: el 77% de las personas lo consume en la once y el 74% en el desayuno. En cuanto a su formato, el laminado lidera las preferencias con un 78%, mientras que los sándwiches son la principal forma de consumo, alcanzando un 85%.

“El queso suele consumirse como complemento en panes o sándwiches, pizzas, hamburguesas y diversos platos. Cuando se consume solo, es principalmente como snack o en tablas de picoteo”, explica Castillo.

Respecto a los tipos, el queso tradicional lidera con un 87% de menciones, seguido por el artesanal (36%) y el sin lactosa (24%). En variedades específicas, destacan el gauda, el mantecoso y el chanco como los más consumidos en el país.

“Hoy existen muchos tipos de queso en Chile, pero los más consumidos son, por lejos, el gauda y el mantecoso, seguidos por el chanco y, en menor medida, el quesillo, queso crema, queso de cabra, parmesano y cheddar. Si bien la oferta se ha ido sofisticando y es natural que también evolucione el paladar, el carácter suave y el precio accesible del gauda y el mantecoso explican su éxito en el país”, complementa el Gerente de Intelligence y Economista Conductual en CORPA.

Al momento de la compra, el precio (79%) y la confianza en la marca (68%) son los factores más determinantes, por sobre otros atributos como el origen o certificaciones.

“Llama la atención que la marca de confianza aparezca como uno de los atributos más relevantes, junto con el precio. En muchas categorías, el peso de la marca ha ido perdiendo importancia frente a características propias del producto; sin embargo, en el caso del queso esto no se observa, y la marca sigue cumpliendo un rol fundamental en la elección del consumidor”, concluye Pavel Castillo.

Finalmente, el estudio indica que un 53% de los encuestados no identifica aspectos negativos en el consumo de queso, reforzando su valoración positiva. Entre quienes sí mencionan desventajas, estas se relacionan principalmente con problemas gástricos, el contenido de grasas o la lactosa.