Melón con vino es elegido el segundo mejor cóctel con vino del mundo

El melón con vino, una de las preparaciones más reconocibles de la cultura gastronómica chilena, fue destacado a nivel internacional tras ser elegido como el segundo mejor cóctel con vino del mundo.

El tradicional “melvin” fue posicionado como el segundo mejor cóctel del mundo elaborado a base de vino, de acuerdo con un ranking del sitio especializado TasteAtlas.

La preparación obtuvo una calificación de 4,2 sobre 5, consolidando su presencia dentro de un listado que reúne algunas de las bebidas más reconocidas a nivel internacional.

El ranking: tradición local frente a clásicos internacionales

El listado es liderado por la sangría blanca de España, mientras que el melón con vino ocupa el segundo lugar. En el ranking también aparecen cócteles ampliamente conocidos como el Aperol spritz, el Bellini, la mimosa y el tinto de verano.

En este contexto, la bebida chilena destaca como la única representante de América dentro de los diez primeros puestos, lo que refuerza su visibilidad en la escena gastronómica global.

Desde la plataforma, el melón con vino fue descrito como una mezcla dulce y refrescante, tradicionalmente asociada a celebraciones y encuentros sociales, especialmente durante la temporada de verano.

Su presencia en la cultura gastronómica chilena también fue uno de los aspectos valorados, posicionándolo no solo como una bebida, sino como parte de una experiencia social característica del país.

El reconocimiento internacional se suma a su arraigo local. En Chile, el melón con vino cuenta con una fecha conmemorativa que se celebra cada 15 de enero, instancia en la que se promueve su consumo en contextos familiares y de encuentro.

Presencia chilena en rankings internacionales

La inclusión del melón con vino en este ranking confirma el interés global por preparaciones tradicionales y refuerza la visibilidad de la gastronomía chilena en plataformas especializadas.

Más allá de su simpleza, esta bebida logra posicionarse junto a clásicos internacionales, destacando por su identidad, sabor y vínculo con la cultura local.