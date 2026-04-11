Sabores de Chile en Santiago: lanzan ruta gastronómica en el centro histórico

A días de una nueva conmemoración del Día de la Cocina Chilena, el centro histórico de Santiago se posiciona como un punto clave para redescubrir la identidad gastronómica nacional. Una ruta impulsada por el sector turístico busca poner en valor preparaciones tradicionales y espacios que han mantenido vivas las recetas del país.

En vísperas del 15 de abril, fecha en que se celebra el Día de la Cocina Chilena, la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS) presentó una propuesta que invita a recorrer distintos locales del casco histórico capitalino.

La iniciativa, denominada Ruta de la Cocina Chilena, busca destacar el valor del patrimonio culinario nacional a través de restaurantes que han preservado recetas tradicionales, ingredientes locales y preparaciones representativas de distintas zonas del país.

Carlos Concha, presidente de TUCHS, señaló que “el Día de la Cocina Chilena es una oportunidad para reconocer nuestra identidad gastronómica, un patrimonio vivo que une generaciones. Esta ruta en el casco histórico invita a recorrer sabores ancestrales, con ingredientes locales y tradicionales, impulsando así el turismo cultural”.

Los espacios que dan vida al recorrido

El circuito contempla una selección de establecimientos ubicados en el centro de Santiago, reconocidos por su vínculo con la cocina chilena tradicional.

Entre ellos se encuentra Marco Polo, ubicado en la Plaza de Armas, conocido por platos como merluza frita, pastel de choclo y el clásico chacarero. También destaca Nuria, en el eje de Paseo Huérfanos y Ahumada, con una propuesta de cocina chilena enfocada en almuerzos y cenas.

A estos se suma Make Make, restaurante situado en el Hotel Alma Cruz, que combina tradición con una propuesta contemporánea en platos como trucha rellena o ceviche de locos. En la misma línea, el restaurante Terrazas del Hotel Gran Palace ofrece preparaciones como plateada, pastelera y leche asada.

El recorrido también incluye espacios con fuerte identidad histórica, como Faisán D’Or, reconocido por platos como cazuelas, porotos granados y guatitas, y Ocean Pacific’s, enfocado en productos del mar.

Finalmente, el Mercado Central aparece como uno de los puntos más representativos, con preparaciones que reflejan la tradición pesquera del país, como congrio, centolla y ceviches.

Tradición, turismo y patrimonio

La ruta se enmarca en un contexto donde la gastronomía es cada vez más valorada como un componente clave del turismo cultural. A través de estos recorridos, se busca no solo incentivar el consumo en locales tradicionales, sino también fortalecer la identidad local y la conexión con el territorio.

El Día de la Cocina Chilena, instaurado en 2009 mediante decreto del Ministerio de Agricultura, tiene como objetivo visibilizar la diversidad culinaria del país, marcada por la fusión de tradiciones indígenas, españolas y europeas.

Más allá de una celebración puntual, la Ruta de la Cocina Chilena propone una forma distinta de habitar la ciudad: a través de sus sabores, sus recetas y sus espacios históricos.

En ese sentido, el centro de Santiago se presenta como un escenario donde la gastronomía no solo alimenta, sino que también narra la historia y la identidad de Chile, conectando pasado y presente en cada plato.