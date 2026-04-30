Puerto Natales consolida su identidad gastronómica y proyecta su cocina al mundo

Ubicado en plena Patagonia, Puerto Natales ha construido históricamente su atractivo turístico en torno a la majestuosidad de su paisaje: montañas, fiordos, glaciares y la cercanía con Torres del Paine. Sin embargo, en los últimos años, el destino ha desarrollado una nueva narrativa, donde la gastronomía emerge como un eje estratégico para diversificar su oferta, fortalecer su identidad y atraer visitantes durante todo el año.

En 2016, Puerto Natales fue reconocido como un destino gastronómico destacado a nivel nacional, tras más de una década de trabajo, por el Círculo de Cronistas Gastronómicos, lo que fue un primer paso. Luego, en 2024 recibieron una distinción de Green Destinations, que posicionó a Puerto Natales como el mejor destino gastronómico de Chile. Y ese mismo año fueron certificados como capital gastronómica internacional, siendo la única ciudad del país y también de Sudamérica en obtener este reconocimiento.

En ese camino, el torneo “Sabores Natalinos” se ha consolidado como una de las principales plataformas para visibilizar el talento local y poner en valor la despensa patagónica. Ingredientes como el cordero magallánico, la centolla, los productos del mar de los fiordos australes y frutos nativos como el calafate o la murtilla son protagonistas de una cocina que busca representar el territorio desde sus sabores, aromas y técnicas.

Nueva edición de Sabores Natalinos

Esta semana se realizó la sexta versión del torneo gastronómico, donde chefs locales compiten con propuestas que combinan tradición, identidad y creatividad. El jurado —compuesto por reconocidos chefs— coincidió en que el nivel del concurso ha ido en alza, reflejando la madurez que está alcanzando la escena culinaria local.

El primer lugar fue para Carlos Yáñez, del Restaurante Alveoli, con su plato “Fiordo Austral”, una propuesta que destacó por su relato culinario integral y su profunda conexión con el territorio. Una “cazuela” de chuleta de cordero, llena de sabor y tradición, acompañada de pan de chorito y pebre de luche, sintetizó una mirada contemporánea sobre preparaciones tradicionales.

El segundo lugar lo obtuvo Andrea Jorquera, de La Tapera Parrilla, con “Del Adriático al Estrecho”, una propuesta que nuevamente puso en valor la historia y tradición del territorio desde una mirada culinaria.

El tercer lugar fue para Tomás Melivilu, de Carneros Patagónico, con su garrón de cordero en salsa de hierbabuena, reafirmando el protagonismo de este producto como emblema regional.

El reconocimiento a Mejor Presentación fue para Marcia Maldonado, de La Mesita Grande, con su plato “Esencia de la Patagonia”.

Para Yann Yvin, presidente del jurado, el plato ganador logró sintetizar de manera ejemplar la identidad del territorio. “Tenía una propuesta muy fuerte, con un relato muy de la zona. Incorporó ingredientes típicos como la barba de viejo y el luche, además de un pan de chorito y cordero, logrando mezclar distintos sabores que representan la ciudad. El nivel técnico también estaba muy bien logrado”, destacó.

En la misma línea, el reconocido cocinero Álvaro Lois enfatizó que hoy este tipo de competencias evalúan mucho más que la ejecución de un plato. “Lo que uno busca es una propuesta completa. Aquí había una idea potente, que integraba distintas preparaciones: un pan con chorito, un pebre con luche y una reinterpretación de la cazuela, con identidad local a través del cordero. Además, había un trabajo técnico importante, con una carne magra muy bien lograda dentro de un caldo intenso”, sostuvo.

La gastronomía como parte de la identidad

El desarrollo de la gastronomía en Puerto Natales no es casual, sino el resultado de un trabajo articulado entre el sector público, privado y la comunidad local.

Así lo explica Adriana Aguilar, gerente general de la Cámara de Turismo de Última Esperanza: “Este ha sido un camino que no hemos recorrido solos. Hemos estado acompañados por empresas, emprendedores gastronómicos, inversionistas que han creído en el territorio, y muy especialmente por los cocineros. También ha sido clave el respaldo de instituciones públicas. En los últimos años, el apoyo de Corfo Magallanes ha sido fundamental para concretar varios de los logros que nos hemos propuesto”.

Para la ejecutiva, estos logros implican también un desafío. “Son hitos que tenemos que aprender a valorar y capitalizar. Hoy no solo somos fuertes en gastronomía, sino que estamos dando un impulso decidido al desarrollo del turismo gastronómico en el territorio”, aseguró..

Por su parte, Álvaro Lois destacó la solidez del certamen: “Se nota que no es un concurso nuevo, sino una instancia robusta. Los participantes no vienen a probar, vienen a ganar, con propuestas bien pensadas”.

Respecto al impacto de este tipo de iniciativas, el chef subrayó su rol en el desarrollo del destino. “Es fundamental seguir potenciando estos espacios, porque son los que marcan la diferencia para construir destinos turísticos más atractivos”, planteó.

Por su parte, Yvin valoró la evolución del torneo. “Cada año el nivel sube. Hemos visto cocineros muy comprometidos, con una búsqueda real por representar el territorio. Incluso quienes no son de la zona han investigado y trabajado para plasmar en sus platos lo que se come en las casas. Este año fue increíble, de muy alto nivel”.

Finalmente, Aguilar puso el foco en el impacto futuro: “Todo el trabajo que estamos haciendo hoy lo van a recibir las nuevas generaciones, que serán quienes continúen desarrollando y proyectando este destino”.

Asimismo, subrayó el valor formativo del evento: “Esperamos que esta actividad sea nutritiva, no solo desde lo práctico y demostrativo, sino también desde el aprendizaje y la transferencia de conocimientos”.

Rompiendo la estacionalidad

La realización de este tipo de competencias no solo visibiliza el talento gastronómico, sino que también responde a una estrategia mayor: posicionar a Puerto Natales como un destino gastronómico internacional y activo durante todo el año.

En un territorio históricamente marcado por la estacionalidad turística, la cocina se ha transformado en una herramienta clave para extender la experiencia del visitante más allá del verano, generando nuevas oportunidades económicas y culturales.

Así, “Sabores Natalinos” no es solo una competencia, sino una forma de entender la Patagonia desde la mesa, donde el paisaje, la cultura, los sabores y el producto se encuentran para contar una historia que hoy comienza a proyectarse con fuerza hacia el mundo.