Desde La Araucanía: una ruta cervecera que transforma territorio en identidad

En el sur de Chile está tomando fuerza la ruta cervecera Costa Araucanía, un circuito que conecta territorio, cultura y producción local bajo un mismo relato.

Impulsada por la Asociación Gremial de Cervecerías de la Costa Araucanía, la iniciativa reúne a 21 productores distribuidos en comunas costeras como Carahue, Saavedra y Toltén, entre otras. Más que un recorrido, se trata de una red colaborativa que promueve el desarrollo del sector, la diversificación de estilos y la incorporación de ingredientes locales que dialogan con el entorno.

A lo largo del año, la ruta no solo invita a recorrer paisajes y sabores, sino que también fortalece el ecosistema cervecero regional mediante capacitaciones, seminarios y alianzas con instituciones académicas, apostando por la profesionalización de la industria.

“La Ruta se diferencia porque no se limita únicamente a un polo turístico o a una zona específica, sino que integra y conecta cervecerías a lo largo de toda la Región de La Araucanía, abarcando costa, valle y cordillera. Actualmente tenemos presencia en aproximadamente el 40% de las 32 comunas de la región, con una proyección clara de expansión territorial”, explica Juan Alberto Arriagada, fundador de Cerveza Wild y vocero de la agrupación.

En ese sentido, el circuito propone una experiencia diversa y auténtica: desde cervecerías con patios y beergarden hasta espacios gastronómicos y plantas productivas abiertas al público, donde es posible conocer los procesos, escuchar relatos y entender la cultura cervecera desde su origen.

Cultura cervecera con proyección

Costa Araucanía es además usuaria del sello Made by Chileans, que reconoce atributos como calidad, innovación, sostenibilidad y colaboración, posicionando a la cerveza artesanal como parte de la oferta cultural y exportable del país.

Este programa, impulsado por la Fundación Imagen de Chile (Marca Chile), permite a empresas proyectar su identidad bajo un relato común, sumando valor a sus propuestas. Con más de una década de trayectoria, hoy reúne a cerca de 3.700 licenciatarios, con una fuerte presencia regional.

“Pertenecer a Marca Chile representa un respaldo a nuestro trabajo asociativo y al valor del territorio que representamos. Nos entrega una identidad país que fortalece nuestro relato, nos impulsa a seguir profesionalizando la ruta y a generar vínculos con otros productores, gremios y actores turísticos tanto a nivel regional como nacional”, agrega Arriagada.

Desde la asociación destacan que el proyecto no solo busca consolidarse como un polo turístico, sino también como una plataforma de educación y difusión en torno a la cerveza artesanal, un producto con más de 3.000 años de historia que hoy vive un renovado auge.

En esa línea, hacen un llamado a fortalecer el trabajo conjunto con autoridades y actores locales, relevando el potencial de La Araucanía como un destino donde la cerveza artesanal se integra al desarrollo cultural, turístico y económico.