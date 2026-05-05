Desde La Araucanía: una ruta cervecera que transforma territorio en identidad
Con 21 productores locales, la iniciativa Costa Araucanía impulsa la colaboración, el turismo y una nueva forma de entender la cerveza desde el sur de Chile.
En el sur de Chile está tomando fuerza la ruta cervecera Costa Araucanía, un circuito que conecta territorio, cultura y producción local bajo un mismo relato.
Impulsada por la Asociación Gremial de Cervecerías de la Costa Araucanía, la iniciativa reúne a 21 productores distribuidos en comunas costeras como Carahue, Saavedra y Toltén, entre otras. Más que un recorrido, se trata de una red colaborativa que promueve el desarrollo del sector, la diversificación de estilos y la incorporación de ingredientes locales que dialogan con el entorno.
A lo largo del año, la ruta no solo invita a recorrer paisajes y sabores, sino que también fortalece el ecosistema cervecero regional mediante capacitaciones, seminarios y alianzas con instituciones académicas, apostando por la profesionalización de la industria.
“La Ruta se diferencia porque no se limita únicamente a un polo turístico o a una zona específica, sino que integra y conecta cervecerías a lo largo de toda la Región de La Araucanía, abarcando costa, valle y cordillera. Actualmente tenemos presencia en aproximadamente el 40% de las 32 comunas de la región, con una proyección clara de expansión territorial”, explica Juan Alberto Arriagada, fundador de Cerveza Wild y vocero de la agrupación.
En ese sentido, el circuito propone una experiencia diversa y auténtica: desde cervecerías con patios y beergarden hasta espacios gastronómicos y plantas productivas abiertas al público, donde es posible conocer los procesos, escuchar relatos y entender la cultura cervecera desde su origen.
Cultura cervecera con proyección
Costa Araucanía es además usuaria del sello Made by Chileans, que reconoce atributos como calidad, innovación, sostenibilidad y colaboración, posicionando a la cerveza artesanal como parte de la oferta cultural y exportable del país.
Este programa, impulsado por la Fundación Imagen de Chile (Marca Chile), permite a empresas proyectar su identidad bajo un relato común, sumando valor a sus propuestas. Con más de una década de trayectoria, hoy reúne a cerca de 3.700 licenciatarios, con una fuerte presencia regional.
“Pertenecer a Marca Chile representa un respaldo a nuestro trabajo asociativo y al valor del territorio que representamos. Nos entrega una identidad país que fortalece nuestro relato, nos impulsa a seguir profesionalizando la ruta y a generar vínculos con otros productores, gremios y actores turísticos tanto a nivel regional como nacional”, agrega Arriagada.
Desde la asociación destacan que el proyecto no solo busca consolidarse como un polo turístico, sino también como una plataforma de educación y difusión en torno a la cerveza artesanal, un producto con más de 3.000 años de historia que hoy vive un renovado auge.
En esa línea, hacen un llamado a fortalecer el trabajo conjunto con autoridades y actores locales, relevando el potencial de La Araucanía como un destino donde la cerveza artesanal se integra al desarrollo cultural, turístico y económico.