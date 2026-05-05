Dulce homenaje: nuevas propuestas de chocolates para regalar este Día de la Madre

A pocos días del Día de la Madre, el mercado gastronómico y del retail se activa con una amplia oferta de productos pensados para celebrar desde lo simbólico. En este escenario, el chocolate vuelve a consolidarse como uno de los regalos más recurrentes: un lenguaje universal que combina placer, emoción y significado.

Este 2026, distintas marcas han apostado por colecciones especiales que no solo destacan por sus sabores, sino también por su narrativa, diseño y conexión con el origen del cacao. Desde propuestas que reinterpretan la tradición hasta ediciones que apelan a la memoria y el legado, la oferta invita a elegir con intención.

El origen del cacao como inspiración

Una de las colecciones que marca esta temporada es “Mäm”, la nueva edición especial de Varsovienne, que propone una conexión simbólica entre la maternidad y el ciclo natural del cacao.

El concepto toma como eje la mazorca —fruto del cual nace el chocolate— para construir un relato que pone en valor los procesos, el cuidado y el tiempo. Esta idea se traduce también en el diseño de la colección, inspirado en los colores de las flores del cacao, evocando crecimiento y dedicación.

En términos gastronómicos, la propuesta incorpora nuevos sabores y texturas en su línea de bombones, ampliando la oferta tradicional con combinaciones como:

Chocolate de leche con maní crocante

Chocolate de leche con naranja crispy

Chocolate rubio con ganache de café

Chocolate bitter con relleno de maracuyá

A esto se suman grageas, galletas y alternativas sin azúcar, respondiendo a una demanda cada vez más diversa.

Otro de los focos está en los empaques, donde la marca ha integrado criterios de sustentabilidad, alineándose con una tendencia creciente en el consumo: el interés por el origen de los productos y su impacto.

“Esta propuesta refleja no solo nuestro respeto por los procesos naturales, sino también la innovación con la que buscamos reinterpretar nuestros productos, incorporando nuevas combinaciones de sabores y experiencias. Cada detalle, desde la creación de los bombones hasta el desarrollo de un empaque más consciente, da cuenta del compromiso y la dedicación que hay por detrás”, señaló María Jesús Palma, subgerente de Marketing de Varsovienne.

Disponible en tiendas físicas y plataforma online hasta el 10 de mayo, esta colección busca posicionarse como una experiencia que combina diseño, sabor y propósito.

Regalar emoción

Bajo el concepto “Ser Mamá es Todo”, Cassis presenta una propuesta que pone el acento en el valor emocional del regalo. Aquí, el chocolate y la pastelería se convierten en una forma de expresar afecto, reconocimiento y gratitud.

La selección incluye productos emblemáticos de la marca, como:

Tableta de chocolate blanco con pistacho

Caja de Volcassis (6 o 12 unidades)

Caja de alfajores mixtos

Caja de chocolates de 500 gramos

A esto se suman tortas, tartas del sur y productos gourmet que amplían la experiencia, permitiendo adaptar el regalo a distintos estilos y momentos.

Más allá del producto, la propuesta de Cassis apunta a resignificar el acto de regalar: no solo como un obsequio, sino como un gesto cargado de sentido.

Elegancia y legado con edición especial

Por su parte, La Fête Chocolat presenta “Reine des Reines”, una edición limitada que rinde homenaje al legado de las madres y su influencia a lo largo del tiempo.

La colección destaca por una estética sofisticada, donde flores, detalles dorados y tonos profundos evocan elegancia y tradición. Pero también por una propuesta gastronómica que combina clásicos con innovación.

Entre sus principales productos destacan:

Colección Día de la Madre 420 g, con bombones, dragées y rellenos de avellana y lúcuma

Barra de chocolate amargo 58% con ganache de mazapán

Trufas de champagne, con chocolate blanco y cobertura de leche

Galletas Mélange, con variedades cítricas y frutos secos

Disponible en tiendas a lo largo del país y en su plataforma digital, esta edición busca transformar el regalo en una experiencia memorable, donde el diseño y el sabor dialogan con la idea de herencia y continuidad.

Más que un regalo: el valor del chocolate en fechas clave

El Día de la Madre es una de las fechas comerciales más relevantes del año en Chile, concentrando una alta demanda en categorías como chocolates, flores y experiencias.

Sin embargo, en los últimos años el consumo ha evolucionado. Hoy, los compradores valoran no solo el producto final, sino también su historia: el origen de los ingredientes, los procesos, el diseño y la experiencia de compra.

En ese contexto, el chocolate mantiene su lugar como protagonista. Su versatilidad —que va desde pequeños detalles hasta regalos más elaborados— y su carga simbólica lo convierten en una elección transversal.

Las propuestas de este 2026 reflejan justamente ese cambio: ya no se trata solo de regalar algo dulce, sino de elegir una experiencia que conecte con lo emocional, lo estético y lo consciente.