Chocolate negro y salud cardiovascular: estudios respaldan sus beneficios potenciales

Durante años, el chocolate fue considerado solo como un gusto ocasional. Sin embargo, nuevas investigaciones están cambiando esa percepción y posicionando al cacao como un alimento que también podría aportar beneficios desde la nutrición y el bienestar.

Un análisis difundido por la revista especializada Verywell Health reveló que el consumo moderado de chocolate negro podría estar asociado a efectos positivos para la salud cardiovascular. El foco está puesto en los flavonoides y polifenoles presentes naturalmente en el cacao, compuestos antioxidantes que han sido estudiados por su influencia en la presión arterial y los niveles de colesterol.

De acuerdo con la evidencia recopilada, los beneficios se observarían con una ingesta diaria de entre 6 y 25 gramos, equivalente a uno o dos cuadrados de chocolate, siempre que se trate de variedades con al menos un 70% de cacao. Los especialistas advierten que los productos con menor concentración suelen contener más azúcar y otros ingredientes que reducen sus propiedades nutricionales.

El auge del cacao de alta pureza

El creciente interés por alimentos menos procesados también ha impulsado la demanda por chocolates con mayor porcentaje de cacao y listas de ingredientes más simples. En ese escenario, compañías como Paccari han apostado por productos elaborados con cacao de origen y un fuerte énfasis en la calidad.

“Hoy existe un consumidor mucho más informado, que no solo busca sabor, sino también entender qué está comiendo y cómo se elaboran los productos. El chocolate negro de calidad tiene una composición completamente distinta a la de los productos masivos con exceso de azúcar”, señala Santiago Peralta, fundador de Paccari.

El ejecutivo sostiene que esta transformación responde también a una nueva manera de entender la alimentación cotidiana.

“Durante mucho tiempo se instaló la idea de que todos los chocolates eran iguales, y eso no es así. El porcentaje de cacao, el origen y la calidad de los ingredientes hacen una diferencia enorme tanto en sabor como en composición nutricional”, sostiene.

Un consumo consciente y moderado

El debate coincide con el creciente interés de organizaciones científicas y de salud por los alimentos ricos en flavonoides. Entre ellas, la American Heart Association ha destacado el potencial de estos compuestos en la promoción de la salud cardiovascular.

Para Peralta, la educación alimentaria seguirá marcando esta tendencia en los próximos años.

“Hoy las personas leen etiquetas, comparan ingredientes y entienden que darse un gusto no necesariamente tiene que estar reñido con el bienestar. El desafío es avanzar hacia un consumo más informado y responsable”, afirma.

Los especialistas coinciden en que el chocolate negro no reemplaza tratamientos médicos ni hábitos saludables como la actividad física, una alimentación equilibrada o los controles preventivos. Aun así, la evidencia disponible está ayudando a derribar antiguos prejuicios y a posicionar este alimento como una alternativa que, consumida con moderación, puede integrarse a un estilo de vida saludable.