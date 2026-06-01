Pinot Noir chileno rompe la tradición y es elegido como el mejor vino tinto del año￼

En el universo del vino chileno, pocas tradiciones parecen tan arraigadas como el dominio de cepas emblemáticas como el Cabernet Sauvignon y el Carménère. Sin embargo, la escena vitivinícola nacional acaba de vivir un giro inesperado gracias al reconocimiento de dos de los críticos más influyentes del mundo del vino.

En su Chile 2026 Special Report, los prestigiosos Masters of Wine Amanda Barnes y Peter Richards recorrieron distintas zonas vitivinícolas del país y degustaron 1.232 vinos provenientes de 175 bodegas. Entre todas las etiquetas evaluadas, eligieron a un solo ganador como “Red Wine of the Year” (Vino Tinto del Año): Ocio Pinot Noir 2023, de Viña Cono Sur, elaborado en el Valle de San Antonio y distinguido con sobresalientes 98 puntos.

El reconocimiento marca un hito para la industria local, ya que pone en el centro a un Pinot Noir de clima costero, una cepa históricamente considerada más compleja y desafiante de trabajar en comparación con los tintos tradicionales chilenos.

¿Qué fue lo que conquistó a los expertos? Amanda Barnes calificó “la cosecha de Ocio como la mejor hasta la fecha”. Según el reporte, el vino “cumple en todos los frentes”, destacando por su carácter seductor y por las múltiples capas de complejidad que despliega en boca. Uno de los aspectos más valorados por la crítica fue su equilibrio técnico, donde una textura sedosa convive con una “tensión impresionante”.

En términos sensoriales, los especialistas describieron un vino de gran profundidad aromática, con notas de cardamomo y especias que se combinan con matices florales y frutales de rosas, cerezas y ciruelas. Esa precisión y elegancia serían consecuencia directa de una cuidada selección de los mejores bloques del viñedo ubicado en San Antonio, lo que le entrega un final largo y refinado.

Detrás de este reconocimiento hay años de trabajo enfocados en comprender el comportamiento de los suelos y la influencia del clima costero. Matías Ríos, Director de Enología de Viña Cono Sur, reflexionó sobre el impacto del premio. “Lograr que un Pinot Noir sea elegido el mejor tinto de Chile es un sueño cumplido y una validación inmensa al trabajo que venimos haciendo hace años. El Pinot Noir es una cepa sumamente desafiante; no permite atajos. Este reconocimiento refleja nuestra misión por entender el viñedo, respetar la frescura que nos da la costa y embotellar un vino que hable de su origen con total pureza y elegancia”, comentó

La distinción obtenida por Ocio, el Pinot Noir mejor evaluado del reporte, confirma además el sólido momento técnico que vive la bodega. Con este premio, el vino chileno vuelve a posicionarse ante el mundo desde una nueva perspectiva: la de los tintos de clima frío, donde la elegancia, la frescura y la expresión del territorio comienzan a redefinir la identidad vitivinícola nacional.