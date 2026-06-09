Asociación Chilena de Gastronomía eligió a integrantes de su nuevo directorio

La Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) realizó recientemente su Asamblea Ordinaria de Socios 2026 en el hotel Regal Pacific, instancia en la que se presentó el balance de gestión del último período, se revisaron los principales avances alcanzados por el gremio y se llevó a cabo la elección del nuevo directorio que tendrá la responsabilidad de conducir a la organización durante los próximos años.

Durante la asamblea se destacó el trabajo desarrollado por Achiga en materias de representación gremial, relacionamiento institucional, desarrollo del capital humano, sostenibilidad, capacitación y defensa de los intereses de la industria gastronómica, consolidando al gremio como un actor relevante en la discusión pública y en la elaboración de políticas que impactan al sector.

Durante la elección de la asamblea fueron escogidos como directores Guillermo Prieto, Luis Alberto Yapur, Vincenzo Rulli, Fernando de la Fuente, Isidora Acuña, Marcela Inda, María Isabel Serrano, Leonardo Vega y Sebastián Contesse.

Posteriormente, en la primera reunión del nuevo directorio, se eligió la mesa directiva que encabezará la organización durante el período 2026-2028. Esta quedó conformada por Guillermo Prieto como presidente; Luis Alberto Yapur como primer vicepresidente; María Isabel Serrano como segunda vicepresidenta; Vincenzo Rulli como tesorero; y Sebastián Contesse como secretario.

Tras asumir la presidencia del gremio, Guillermo Prieto agradeció la confianza depositada por los socios y directores, destacando el trabajo realizado por Máximo Picallo durante los últimos años y el posicionamiento alcanzado por Achiga como una voz relevante para la industria gastronómica nacional. Asimismo, señaló que la nueva mesa directiva trabajará para dar continuidad a ese camino, fortaleciendo la representación gremial y promoviendo iniciativas orientadas a la innovación, la sostenibilidad, el desarrollo del capital humano y la incorporación de nuevas tecnologías que permitan enfrentar los desafíos futuros del sector.

La nueva directiva tendrá la misión de seguir impulsando el crecimiento y desarrollo de la gastronomía chilena, promoviendo un trabajo colaborativo entre los distintos actores de la industria y fortaleciendo el aporte del sector al desarrollo económico, turístico y cultural del país.

Uno de los momentos más significativos de la asamblea fue el homenaje realizado a Máximo Picallo, quien dejó la presidencia de la asociación tras más de seis años liderando el gremio. Durante su gestión, Achiga enfrentó algunos de los períodos más complejos de la historia reciente de la gastronomía nacional, incluyendo el estallido, la pandemia y el posterior proceso de recuperación económica de miles de establecimientos a lo largo del país.

“Dejo la presidencia con un balance positivo de la gestión del gremio en estos tres períodos. Fueron poco más de seis años súper intensos, donde en la industria gastronómica pasó todo lo que no había pasado nunca en la historia. Tuvimos un estallido que fue muy duro para el sector y después una pandemia donde nadie sabía cómo íbamos a salir ni cuánto tiempo iba a durar. Tuvimos que participar activamente cuando se definían las distintas fases sanitarias y fue un período sumamente complejo”, señaló Picallo, quien desde ahora tendrá un rol como Past President.

El dirigente agregó que “después vino la recuperación del sector y hoy podemos mirar con esperanza el futuro porque somos una industria muy dinámica y resiliente. El mayor legado es que hoy Achiga está posicionada como un gremio relevante. Nos tocó participar en tres gobiernos distintos y fuimos convocados a las principales discusiones públicas, incluso al mismo nivel que los grandes gremios empresariales del país”.