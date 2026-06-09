Día del Barros Luco: el rey de los sándwiches chilenos y un patrimonio gastronómico nacional

Pocos sándwiches logran condensar tanta historia, identidad y tradición como el Barros Luco. Este 9 de junio, el país celebra el Día Nacional del Barros Luco, una fecha dedicada a una preparación que, más de un siglo después de su creación, continúa siendo protagonista en fuentes de soda, restaurantes tradicionales, cafeterías y hogares de todo Chile.

La historia se remonta a comienzos del siglo XX. Durante su mandato entre 1910 y 1915, el presidente Ramón Barros Luco era un frecuente visitante de la histórica Confitería Torres de Santiago. Allí acostumbraba pedir una marraqueta rellena con carne de vacuno y queso fundido. La preparación se hizo tan popular entre los clientes que terminó adoptando el apellido del mandatario, transformándose con el tiempo en uno de los símbolos más reconocibles de la cocina chilena.

Más que un simple sándwich, el Barros Luco representa una parte importante del patrimonio culinario nacional. Su éxito radica en la combinación de pocos ingredientes, pero de gran calidad: una buena carne, queso fundido y un pan crujiente capaz de absorber los jugos de la cocción.

El secreto está en la carne

Aunque la receta original parece sencilla, los expertos coinciden en que la elección del corte marca una diferencia fundamental. Desde la cadena de carnicerías Doña Carne, su gerente comercial, Álvaro Martínez, explica que los cortes más recomendados para lograr un Barros Luco perfecto son el filete, el asiento y las distintas postas.

“El filete es el corte más tierno de la vaca y contiene muy poca grasa, lo que lo convierte en una excelente opción para preparar un Barros Luco. Gracias a su suavidad, mantiene una textura blanda y jugosa incluso después de la cocción y al estar en contacto con el pan caliente y el queso derretido”, señala.

El especialista agrega que el asiento ofrece una excelente relación entre sabor, textura y precio, mientras que las postas, especialmente la negra o la rosada, permiten obtener resultados muy satisfactorios cuando se cocinan en láminas delgadas y a temperatura adecuada.

Una visión similar comparten desde El Carnicero. Su gerente comercial, Catherine Escobar, destaca que “la marraqueta tostada y remojada en los jugos de la carne es la mejor opción para disfrutar plenamente de este sándwich”.

Cómo preparar un Barros Luco en casa

Si bien la combinación tradicional de carne y queso sigue siendo la favorita, el Barros Luco ha sabido adaptarse a los gustos contemporáneos. Actualmente es posible encontrar versiones elaboradas con distintos cortes de vacuno, mientras que quesos como el gauda, mantecoso o chanco figuran entre los más utilizados.

El pan también ofrece múltiples alternativas. Aunque la marraqueta sigue siendo la reina indiscutida, muchos establecimientos apuestan por hallulla, frica, pan amasado e incluso pan de molde tostado.

La clave, coinciden los especialistas, es lograr un equilibrio entre una carne jugosa, un queso bien fundido y un pan capaz de absorber los sabores de la preparación.

Receta tradicional (1 porción)

Ingredientes

1 marraqueta

200 gramos de carne de vacuno (filete, asiento o posta)

2 láminas de queso mantecoso o chanco

1 cucharadita de aceite

Sal y pimienta

Preparación

Calentar el aceite en una sartén a fuego medio-alto y cocinar los bistecs durante dos o tres minutos por cada lado. Reservar la carne y tostar la marraqueta. Aprovechar los jugos de la cocción para humedecer ligeramente el pan. Disponer la carne sobre la marraqueta y, en la misma sartén, fundir el queso a fuego bajo antes de colocarlo sobre la carne. Salpimentar a gusto y servir inmediatamente.

Promociones para celebrar el Día del Barros Luco

La conmemoración también llega acompañada de ofertas especiales en distintos restaurantes y cadenas del país.

Entre las promociones destacadas figura Juan y Medio, que anunció un atractivo 2×1 en Barros Luco para consumo presencial en su sucursal de Providencia durante la jornada de celebración.

En la Región de Coquimbo, Ciudad Capital ofrecerá su Barros Luco tradicional a un precio promocional de $7.990, mientras que el tradicional Restaurante Munich, en Malloco, aplicará un 25% de descuento en todas sus versiones del clásico sándwich para quienes visiten el local.

A ello se suman promociones especiales disponibles a través de plataformas de delivery, donde diversos restaurantes tradicionales y cadenas gastronómicas suelen lanzar descuentos y combos con motivo de esta fecha. Entre ellos destacan preparaciones ofrecidas por locales emblemáticos como Antigua Fuente, que históricamente participa de las celebraciones dedicadas al patrimonio sandwichero chileno.

A más de cien años de su creación, el Barros Luco sigue siendo una de las preparaciones más representativas de la gastronomía chilena. Su permanencia en el tiempo demuestra cómo una receta sencilla puede transformarse en un símbolo cultural capaz de cruzar generaciones, clases sociales y territorios.