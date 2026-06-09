Pisco chileno obtiene Doble Medalla de Oro en EEUU y competirá por ser el mejor del mundo

A 80 kilómetros de Ovalle, se encuentra la localidad de Tulahuén, pueblo que le entrega el nombre a la pisquera artesanal que más exporta en Chile y cuyos productos están en más de 40 países. Asimismo, Pisquera Tulahuén -con sus piscos premium Waqar y Black Heron- se ha convertido en una de las más premiadas internacionalmente por la calidad de sus productos.

Este año, pisco Waqar consiguió una Doble Medalla de Oro y 97 puntos en la San Francisco World Spirits Competition 2026 (SFWSC 2026), lo cual significa que el producto fue reconocido con una calificación sobresaliente dentro de su categoría. “La Doble Medalla de Oro es especialmente relevante porque implica consenso del jurado: no es solamente una buena evaluación individual, sino una validación amplia de la calidad del producto”, explica Juan Carlos Ortuzar, socio y gerente general de Pisquera Tulahuén.

San Francisco World Spirits Competition es el certamen más importante de destilados del mundo, donde participan cientos de marcas y los productos a evaluar han superado los 5.000 inscritos. Pisco Waqar ha tenido un performance consistente en este evento, siendo destacada como Mejor Pisco y Doble Medalla de Oro en 2012; luego Mejor Destilado Blanco sin Añejar, Mejor Pisco y Doble Medalla de Oro en 2014 y, finalmente, Medalla de Oro en 2017.

“Creemos que Waqar destaca porque combina origen, tradición, pureza y una gran calidad técnica. Waqar nace en una zona de altura al pie de los Andes, con gran amplitud térmica, clima semiárido y agua de deshielo. Ese terroir permite que las uvas moscatel desarrollen una expresión aromática muy particular”, comenta Jaime Camposano, socio y enólogo de la marca, quien destaca que este pisco se produce con uvas 100% moscatel -principalmente Moscatel de Alejandría y Moscatel Rosada- y utiliza 14 kilos de uva para conseguir una botella, sin añadir azúcar, ni ahorramos artificiales.

En tanto, Juan Carlos Ortuzar explica que estos reconocimientos han fortalecido la marca internacionalmente. “Es muy positivo porque en mercados externos la categoría pisco es aún muy incipiente y los premios que ha obtenido Waqar nos ha ayudado a abrir conversaciones con importadores, distribuidores, hoteles, bares y restaurantes de alto nivel. Demuestra que un pisco chileno puede competir no solo dentro de su categoría, sino también frente a otros destilados blancos ultra premium del mundo”, explica el ejecutivo, quien asegura que con Black Heron, la otra marca de la destilería, ha pasado lo mismo, sobre todo cuando ganó como mejor pisco en el mismo concurso durante 2024.

El puntaje obtenido por Waqar en esta edición, la habilita para competir por Mejor Pisco y Mejor Destilado Blanco, categorías que se decidirán hacia finales de año.