¿Huevos de “gallinas felices”? Sernac advierte que el concepto no tiene definición legal en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer el “Reporte Huevos”, un estudio que revisó 112 marcas comercializadas en supermercados del país con el objetivo de orientar a los consumidores sobre las diferencias entre productos, su etiquetado y los factores que influyen en sus precios.

El informe entrega recomendaciones de compra y consumo, además de aclarar algunas de las principales dudas que existen en torno a este alimento, como las diferencias entre huevos blancos y de color, los distintos tamaños disponibles en el mercado y el significado de ciertos sellos y declaraciones utilizadas por las empresas.

Entre los antecedentes recopilados, el organismo elaboró una comparación de precios según las características de cada producto. Por tamaño, el valor promedio por unidad puede variar hasta $22. Los huevos medianos (entre 47 y 54 gramos) registran un precio promedio de $358; los grandes (55 a 61 gramos), $379; los extra grandes (62 a 68 gramos), $386; y los especiales (69 a 74 gramos), $380.

También se observaron diferencias según el color de la cáscara. Mientras los huevos blancos alcanzan un precio promedio de $347 por unidad, los de color llegan a $371. En tanto, los productos con certificaciones presentan un valor promedio de $390, frente a los $357 de aquellos que no cuentan con este tipo de acreditaciones.

Color y tamaño: qué influye realmente en el valor del producto

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el tamaño sí tiene relación con el aporte nutricional. Según el reporte, los huevos de mayor tamaño contienen más proteínas, lo que explica en parte su precio más elevado.

Distinta es la situación de los huevos blancos y de color. El Sernac concluye que ambos poseen el mismo valor nutricional y calidad. La diferencia de precio responde a factores productivos, ya que las gallinas que ponen huevos de color suelen consumir más alimento y tener una menor producción, lo que incrementa los costos de elaboración.

El informe también confirma que los formatos con una mayor cantidad de unidades suelen ofrecer un precio más conveniente por huevo, una tendencia habitual en el mercado.

Entre las recomendaciones dirigidas a los consumidores, el organismo señala: “Según investigaciones el huevo de color no tiene mayor aporte nutricional, si se mira desde ese punto de vista siempre será más económico adquirir huevos blancos, si el consumidor busca una alimentación saludable en base a esta proteína y tiene un presupuesto acotado”.

Asimismo, aconseja comparar productos de igual tamaño al momento de revisar precios, considerando que el aporte proteico aumenta junto con el calibre del huevo.

Certificaciones y marketing: el alcance de conceptos como “gallinas libres” y “gallinas felices”

El reporte también pone atención en las distintas declaraciones presentes en los envases, muchas de las cuales son utilizadas como herramientas de diferenciación comercial.

En el caso de los huevos identificados como provenientes de “gallinas libres”, el informe explica que esta condición puede ser respaldada mediante la certificación Certified Humane, que acredita sistemas de producción donde las aves permanecen libres de jaulas y cuentan con acceso diario a espacios exteriores, bajo estándares regulados en Chile.

Sin embargo, el estudio advierte que no ocurre lo mismo con la expresión “gallinas felices”. Según el documento, esta denominación carece de una definición legal específica en el país y su uso depende exclusivamente de cada productor.

“Gallinas felices es fundamentalmente una declaración comercial y de marketing que en Chile no tiene una definición legal establecida por sí misma. Se usa para comunicar que las gallinas viven en condiciones que favorecen su bienestar, pero, dado que no es un término técnico. Su significado preciso depende de la descripción del productor o de algún sello”, determina el Reporte Huevos.