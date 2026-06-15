Santiago será sede de congreso internacional sobre gastronomía ancestral y patrimonio cultural

Entre el 17 y el 19 de junio de 2026, la sede San Joaquín de AIEP, en la Región Metropolitana, será el escenario del Congreso Internacional de Gastronomía Ancestral y Patrimonio Cultural, un encuentro que convocará a chefs, investigadores, cultores y representantes de pueblos originarios de distintos países de América Latina.

La iniciativa busca rescatar, visibilizar y poner en valor las tradiciones culinarias ancestrales que forman parte de la identidad cultural de los territorios, promoviendo el intercambio de conocimientos vinculados a la alimentación, el patrimonio y las raíces de los pueblos.

El congreso es impulsado por la chef huilliche y Embajadora Cultural de Chiloé, Marite Pérez Silva, quien ha dedicado más de tres décadas al rescate y difusión de la gastronomía patrimonial chilota y ancestral. Reconocida como Patrimonio Humano Vivo, Pérez mantiene un estrecho vínculo con Chiloé, territorio al que regresa constantemente para continuar promoviendo y preservando sus saberes culinarios y culturales.

La programación contempla la participación de chefs provenientes de Costa Rica, Ecuador, México, Bolivia, Perú, Venezuela y Chile. Entre los invitados destacan el chef mapuche Ángel Josearte, especializado en pastelería ancestral y contemporánea, y la cocinera Elena Tancara, reconocida por su trabajo en la preservación y transmisión de conocimientos asociados a la cocina indígena.

Durante las tres jornadas se realizarán muestras gastronómicas, exposiciones culturales, conversatorios, ceremonias de reconocimiento y espacios de diálogo en torno a las semillas, los ingredientes originarios, el territorio y la identidad cultural de los pueblos.

La actividad busca fortalecer el patrimonio alimentario y cultural latinoamericano, promoviendo el respeto por las tradiciones indígenas y la transmisión de conocimientos ancestrales a las nuevas generaciones. El encuentro cuenta con el respaldo de AIEP San Joaquín y de diversas organizaciones culturales y comunitarias.