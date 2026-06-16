Qué es la cachupa: el tradicional guiso de Cabo Verde que despertó la curiosidad del mundo

El inesperado empate del seleccionado africano frente a España en su estreno mundialista despertó el interés internacional por su gastronomía y, en particular, por la cachupa, considerada el símbolo culinario del archipiélago.

Cabo Verde protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al igualar sin goles ante España, una de las selecciones llamadas a pelear por el título. El resultado no solo puso al país africano bajo los focos del fútbol mundial, sino que también despertó la curiosidad por su cultura, tradiciones y gastronomía.

Entre los aspectos que más interés han generado destaca la cachupa, el plato nacional de Cabo Verde. Este tradicional guiso, elaborado principalmente con maíz nixtamalizado, alubias, verduras y distintos tipos de proteína, ocupa un lugar central en la identidad gastronómica del archipiélago y se consume tanto en celebraciones como en la vida cotidiana.

Con cerca de 600 mil habitantes, Cabo Verde es uno de los países más pequeños que ha logrado disputar una Copa del Mundo. Situado en el océano Atlántico, frente a las costas de Senegal, el archipiélago está conformado por diez islas volcánicas y ha desarrollado una identidad cultural marcada por la influencia africana y portuguesa, una mezcla que también se refleja en su cocina.

Una cocina marcada por el mar y la tradición

La gastronomía caboverdiana tiene una estrecha relación con el océano. La pesca constituye una de las principales actividades económicas del país y abastece gran parte de la alimentación local con especies como atún, dorada, salmonete, percebes, calamares, pulpo, cigala, mejillones y gambas.

Entre los productos más apreciados destaca el “búzio”, un molusco reconocido por su textura, así como la langosta real preparada a la parrilla con mantequilla de ajo, una de las especialidades más demandadas en restaurantes y puestos de comida.

Junto a los productos marinos, ingredientes como el maíz, el arroz y los frijoles forman la base de numerosas preparaciones tradicionales. El “xerém”, una papilla elaborada con harina de maíz cocida en caldos de pescado, marisco o carne, refleja la combinación de influencias africanas y portuguesas que caracteriza la cocina local. A ello se suman elementos heredados de Portugal, como el aceite de oliva, el pan de trigo y el vino.

El plato que resume la identidad de Cabo Verde

La cachupa es considerada la máxima expresión de la cocina caboverdiana. Su preparación combina maíz blanco nixtamalizado, tomate, calabaza, judías, plátano macho, mandioca, col verde, cebolla, ajo y laurel. A esta base se añaden tocino y embutidos de tradición portuguesa, como chouriço, linguiça ahumada y morcela.

La cocción lenta permite que los almidones del maíz y la mandioca aporten densidad al caldo, creando una textura cremosa y consistente. Dependiendo de la ocasión y de los recursos disponibles, la receta puede variar.

La denominada “cachupa rica” incorpora una mayor cantidad de carnes, incluyendo pollo o costillas de cerdo, mientras que la “cachupa pobre” utiliza pescado o menores cantidades de proteína animal. Una práctica habitual consiste en reutilizar las sobras al día siguiente para preparar la llamada “cachupa refogada”, que se fríe con ajo y cebolla.

“La cachupa contiene su historia condensada en cada cucharada”.

El plato es considerado una síntesis de la historia del país, resultado del encuentro entre las tradiciones africanas, la influencia colonial portuguesa y la incorporación de ingredientes provenientes de América del Sur.

Más allá de la cachupa: otros sabores del archipiélago

Aunque la cachupa es el plato más representativo, la cocina de Cabo Verde incluye una amplia variedad de recetas tradicionales. Entre ellas figura la “feijoada”, heredada de la gastronomía brasileña y preparada con judías pintas, carne de cerdo y especias, además de la “bafa de capado”, una preparación de carne de cerdo marinada y cocinada lentamente.

También destacan el “xerém” y los “pastéis de milho”, empanadillas de atún elaboradas con harina de maíz que suelen encontrarse en mercados y reuniones familiares.

La repostería local aprovecha la abundancia de frutas tropicales como papaya, mango, coco y guayaba. Con ellas se elaboran preparaciones como el dulce de papaya, el dulce de coco, el dulce de jobo y la tradicional “gobaiada”, una pasta hecha a base de pulpa de guayaba. A estos se suman clásicos como el pudín de queso, el pudín de leche y el flan de café.

Mientras Cabo Verde celebra su histórico estreno mundialista, la cachupa se ha convertido en una inesperada protagonista fuera de las canchas. Más que un plato típico, representa una expresión de la diversidad cultural, la historia y las tradiciones de un país que hoy capta la atención del mundo.