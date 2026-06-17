Manifiesto: el speakeasy porteño que busca reactivar la calle Pedro Montt

Durante años, algunos sectores de Valparaíso han cargado con una etiqueta injusta: la de ser lugares de paso o espacios donde pareciera que las buenas propuestas gastronómicas no tienen cabida. La calle Pedro Montt, una de las arterias históricas de la ciudad puerto, conoce bien ese estigma. Sin embargo, entre fachadas antiguas y memoria urbana comienzan a aparecer proyectos que buscan recordar que esta avenida fue, y todavía puede ser, un lugar donde las cosas pasan.

En ese contexto nace Manifiesto, un restaurante ubicado en Pedro Montt 2454, frente a la Scuola Italiana de Valparaíso, que, desde una propuesta íntima, cuidada y con identidad porteña, apuesta por reactivar el sector a través de la gastronomía, la coctelería, el arte y la vida de barrio.

El nombre parece una declaración de principios. Manifiesto viene precisamente a manifestar que Valparaíso también puede volver a mirar hacia sus calles históricas para encontrar nuevas experiencias. El espacio funciona casi como un secreto bien guardado: una especie de speakeasy porteño, donde quienes llegan pueden decir que estuvieron en un lugar que no se impone desde el ruido, sino desde el boca a boca, la cocina honesta y una atmósfera pensada para quedarse.

La historia familiar detrás del lugar también explica parte de su carácter. Una de sus socias, Catalina Gajardo, es nieta del dueño del inmueble, quien en el primer piso mantiene una fuente de soda que funciona durante la semana. Fue él quien le ofreció a Catalina el segundo piso para desarrollar una idea propia. Ella, que se encuentra terminando sus estudios universitarios, decidió asumir ese desafío y levantar el proyecto junto a su amiga Andrea Castro, chef con experiencia en Corazón Continto y Caperucita y el Lobo, quien venía además impulsando su emprendimiento Cucharita de Té, dedicado a preparaciones dulces que ya circulan por la Región de Valparaíso.

Así nació Manifiesto: desde una oportunidad familiar, una amistad y una cocina que apuesta por hacer mucho con una carta breve, pensada y sin excesos.

La propuesta gastronómica está liderada por Castro y se sostiene sobre una carta acotada, algo que en este caso se agradece. No hay una lista interminable de preparaciones, sino una selección precisa, sabrosa y con precios razonables para acercar una experiencia gourmet a un público amplio.

Entre sus platos aparece un linguini de setas con polvo de aceitunas y emulsión de queso azul ($6.900), una preparación intensa y cremosa que marca el tono de una cocina con técnica, pero sin solemnidad. También están los choritos con chips ($5.900), choritos salteados acompañados de chips de camote, microgreens de cilantro y limón; y la coliflor al miso ($5.800), con hummus de berenjena al miso, coliflor asada, gremolata de la casa, encurtidos y focaccia.

Uno de los recomendados de la carta es el sándwich Sando Manifiesto ($6.300), servido en pan brioche con láminas de lomito de cerdo marinado, ensalada de nabo y zanahorias encurtidas, sazonado con aceite de sésamo, cilantro y menta. Es de esos platos que justifican la visita por sí solos: sabroso, equilibrado y con una mezcla de frescura, untuosidad y acidez que funciona de principio a fin.

En los postres, Manifiesto también juega fuerte. Los panqueques fritos con manjar ahumado ($5.500) llegan acompañados de mermelada de frutilla, chocolate, tierra de chocolate y helado de vainilla con haba tonka. Más que un cierre de comida, es una preparación con carácter propio: dulce, golosa y nada secundaria.

La barra es otro de los puntos altos del lugar. Está a cargo de Paola Le Blanc, una de las bartenders más reconocidas de Valparaíso, con experiencia en distintos restaurantes y asesorías gastronómicas. Su presencia le da peso a una coctelería que no aparece como acompañamiento, sino como parte central de la experiencia.

La carta líquida incluye mocktails desde los $4.500 y $5.000, como Burbuja Botánica, con frutos rojos, jugo de naranja, limón, kombucha, naranja y lavanda; o Susurro Verde, una infusión de menta con syrup de cardamomo, jugo de lima y aquafaba. También hay clásicos como el Negroni ($6.500), Espresso Martini, piscola, gin tonic y cervezas desde los $2.500, además de micheladas.

La coctelería de autor parte desde los $7.500, con preparaciones como Puerto Ruby Fizz, a base de vermú Elquimia, jugo de pomelo, limón, cordial de albahaca, aquafaba y soda; Manifiesto, con gin Provincia Botánico, puré de frutos rojos, jugo de limón, jugo de naranja, kombucha de naranja y lavanda; y Pera y Dama, con vodka de pera, Campari, syrup de romero, jugo de limón y aquafaba.

Pero Manifiesto no se queda solo en la mesa ni en la barra. Sus murallas y espacios también se abren al arte, permitiendo que jóvenes artistas puedan exponer gratuitamente sus trabajos. Esa decisión dialoga con el espíritu del proyecto: abrir un lugar para la comunidad, no solo para consumir, sino también para encontrarse.

Los fines de semana son parte clave de su identidad. Viernes, sábados y domingos el espacio activa una programación que incluye tardeos sociales y los llamados “Viernes de Vituperio”, actividades pensadas especialmente para que la comunidad porteña pueda disfrutar de buena gastronomía y excelente coctelería a precios accesibles.

En tiempos en que Valparaíso discute permanentemente cómo recuperar sus espacios, Manifiesto propone una respuesta desde lo cotidiano: abrir una puerta, prender la cocina, servir una buena copa y volver a reunir gente en una calle que merece reencontrarse con su historia.

Porque Pedro Montt no solo fue una avenida central de Valparaíso. También puede volver a serlo.