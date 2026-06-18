Fútbol y sushi: la combinación que disparó las ventas en Chile durante el Mundial 2026

Cada 18 de junio, el mundo celebra el Día Internacional del Sushi, una fecha que se remonta al año 2009, cuando Chris DeMay, propietario de una página de Facebook dedicada al sushi, propuso esa fecha para conmemorar el plato japonés. La iniciativa, nacida en redes sociales, se extendió rápidamente por distintos países, motivando a numerosos restaurantes a sumarse con ofertas y promociones especiales.

Aunque hoy se asocia directamente con la gastronomía japonesa, el origen del sushi se remonta a una tradición milenaria de China del año 718, donde surgió como una técnica para preservar pescado en arroz fermentado. Con el tiempo, ese método de conservación llegó a Japón hacia el siglo VIII, y fue durante el Período Edo cuando el plato adoptó la forma que hoy se conoce mundialmente como sushi. Casi dos décadas después de su primera celebración global, la fecha sigue creciendo en popularidad y este año llega además potenciada por un fenómeno inesperado en Chile: el Mundial de fútbol.

El fútbol y el sushi se convirtieron en la combinación inesperada de este Mundial. Según datos de Rappi Chile, desde el inicio de la Copa del Mundo las ventas de sushi en la plataforma subieron un 10%, y este jueves 18 la app proyecta un alza de hasta un 30% en pedidos.

Para la fecha, Rappi ofrecerá hasta un 50% de descuento en packs y 2×1 en rolls en locales como Kobo Sushi, Kento, Umami, El Japonés, Do Sushi, Boka, Tempura Japanese & Sushi y Seiko, entre otros, además de cupones especiales en sus redes sociales.

“El sushi pasó de ser un antojo de fin de semana a una opción del día a día. Es el resultado de mayor variedad de marcas, mejores tiempos de entrega y una experiencia a domicilio que compite directamente con la del restaurante. Además, el plato se ha adaptado al mercado chileno con formatos disruptivos como el sushipleto, la sushiburger, la sushipizza e incluso tortas de sushi”, señaló Domingo Lama, gerente general de Rappi Chile.

El ejecutivo agregó que, si bien los adultos entre 30 y 40 años siguen siendo el segmento más fuerte, cada vez más personas integran el delivery en su rutina diaria. “El sushi destaca como uno de los favoritos gracias a su propuesta fresca y saludable”, indicó Lama.